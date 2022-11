Liste des 26 : à J-2, qui seront les perdants et les gagnants ?

Lukaku, Courtois, De Bruyne, Alderweireld, Witsel, ... si certains sont sûr d'être de la partie le 20 novembre, d'autre n'ont pas encore été appelés malgré leur performance ou encore certains cadres sont déchus. Peut-on s'attendre à une surprise comme Januzaj ou Chadli l'ont fait 4 ans auparavant ?

Les gardiens:

Commencons par un poste sans surprise où Thibaut Courtois est indétronable, Simon Mignolet s'est assuré la 2ème place avec sa superbe campagne à Bruges, une 3ème place anecdotique se jouera entre Casteels et Sels.

La défense:

Grosse incertitude depuis l'Euro où Thomas Vermaelen est le seul à avoir brillé, Martinez reste sur ses cadres malgré tout et on serait surpris de ne pas voir Vertonghen et Alderweireld. Theate, appelé maintenant depuis un an en équipe nationale, n'a jamais connu la victoire et sera le remplacant assuré. Dedryck Boyata est en difficulté à Bruges et Jason Denayer s'est perdu au Moyen-Orient. Il y a donc une place à voler en dernière minute et le prétendant direct est Wout Faes qui émerveille les anglais. Il reste une place pour 2 belges du championnat, Zeno Debast ou Brandon Mechele, et au vu des derniers rassemblements Debast semble avoir pris l'ascendant. Le 6ème défenseur sera Dendoncker qui a pour qualités de dépanner aussi bien au milieu que derrière.

Le milieu :

Sur les ailes, surtout la droite, une avalanche de blessés réduit les choix possibles, Timothy Castagne sera la car seul en forme, Thomas Meunier devrait être le 2ème s'il revient à temps, Alexis Saelemakers et Thomas Foket sont quasi out et ne devraient pas faire partie du voyage. Si Thomas n'est pas rétabli à temps, la seule option de piston droit déjà testé par Martinez est Dodi Lukebakio, ou replacer Thorgan à droite. Ce qui donnerait un champ libre à Yannick Carrasco titulaire malgré un début de saison difficile.

Son coéquipier en club Axel Witsel devrait lui être appelé sans trop de souci, tout comme Youri Tielemans rayonnant à Leicester mais pas si fringant en sélection. Mais attention à lui car la surprise de ce mondial pourrait le doubler, Amadou Onana à l'air d'être un coup de coeur pour Martinez et est le seul à s'être montré durant la trêve de septembre. Hans Vanaken est l'arrivé post Coupe du Monde 2018 et n'a jamais quitté le groupe depuis et sera le dernier milieu de la liste. Il est peut-être trop tôt pour Romeo Lavia qui a eu la malchance de se blesser avant la trêve de septembre.

L'attaque:

Notre Kevin national est l'un des deux bons points offensifs des Diables et réussit mieux depuis qu'il joue plus haut, le deuxième joue à Brigthon et s'amuse des plus grandes défense anglaise : Leandro Trossard n'a vraiment pas de souci à se faire. Romelu Lukaku fait le nécessaire pour être prêt et devrait rejoindre l'équipe en cours de compétition. Mais il faut prendre en compte une rechute possible et donc avoir un second neuf solide. On sait que Martinez comptera sur Michy Batshuayi mais on espère que Loïs Openda aura une chance lors du premier match et même après, surtout vu ce qu'il montre à ses entrées en jeu.

Il reste 3 places pour beaucoup de noms, mais ce diable d'Eden devrait être apte pour une dernière compétition internationale. Les deux derniers noms de la liste devraient être Charles De Ketelaere et Dries Mertens. Le premier a du mal à Milan mais n'a jamais décu en sélection où il joue régulièrement, le second est totalement HS en Turquie et aurait dû rester au Napoli pour rester compétitif mais Martinez ne semble pas compter sur Origi qui a été décevant lors de ses sélections. Jérémy Doku peut cependant déloger Mertens ou CDK s'il est fit, mais reste un point d'interrogation. Januzaj peut il (encore) être appelé par surprise ? L'un des grands déçus sera peut-être Mike Trésor, qui est le Belge le plus décisif de D1A. Trop peu pour s'insérer en dernière minute.

Nul doute que la liste fera débat, on espère briller une dernière fois avec la génération dorée qui n'est (que) bronze pour l'instant.