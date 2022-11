Pep Guardiola fait le point sur l'état d'Erling Haaland

L'attaquant norvégien est toujours incertain pour les prochains matchs.

Quel sera le temps de jeu d'Erling Haaland avant la Coupe du Monde ? La réponse est encore incertaine. L'attaquant souffre encore des suites d'une contusion au pied. Laissé au repos contre Leicester, il est rentré en fin de match pour offrir la victoire à City sur penalty face à Fulham. Interrogé en conférence de presse sur l'état de son buteur et sa capacité à disputer les deux derniers matchs avant le rendez-vous qatari, Guardiola s'est montré évasif : "Il n'est toujours pas remis à 100%. On verra demain et samedi. Il va déjà mieux. Nous verrons, en dix jours, beaucoup de choses peuvent se passer."

Son remplaçant Julian Alvarez, lui aussi buteur face à Fulham, devrait à nouveau avoir l'occasion de se montrer. Quant à Haaland, pas qualifié pour la Coupe du Monde avec la Norvège, il devrait profiter de la trêve pour se remettre d'aplomb.