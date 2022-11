📷 Les Diables réagissent à leur sélection dans les 26 de la Coupe du monde

Après avoir été officiellement appelés par Roberto Martinez pour représenter la Belgique lors de la Coupe du monde au Qatar (20 novembre - 18 décembre), certains Diables Rouges ont réagi sur les réseaux sociaux à leur sélection.

"Fier de faire partie des Warriors Red Devils", a commenté Leandro Trossard sur Twitter, dont la sélection ne faisait aucun doute après un début de saison monstrueux.

Proud to be part of the @BelRedDevils Warriors! ⚔🇧🇪 #DEVILTIME pic.twitter.com/whHsYAxM0C