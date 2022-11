Galatasaray souhaiterait finalement garder Mauro Icardi

Le joueur prêté par le Paris Saint-Germain pourrait finalement s'inscrire dans la durée du côté du club stambouliote.

Alors que la situation semblait virer au cauchemar, il semblerait que l'avenir soit un peu plus radieux pour Mauro Icardi ? Prêté jusqu'à la fin de la saison par le Paris Saint-Germain, l'Argentin aurait tapé dans l'oeil des nouveaux dirigeants du Galatasaray, rapporte RMC Sports.

"Galatasaray a fait du prêt d'Icardi un véritable succès. Je ne pense pas que son club voudra le vendre. Il ne suffit pas que Galatasaray veuille le transférer. Il est un footballeur accompli. En fonction des conditions économiques de Galatasaray ce jour-là et de la demande en face, Galatasaray effectuera le transfert s'il y a harmonie entre les deux", a lancé Dursun Özbek, le président de Galatasaray.

S'il n'est pas souvent titulaire, Icardi a disputé cinq rencontres et planté trois buts avec une passe décisive en plus en championnat dont deux lors du derby face à Besiktas et une victoire 2-1 à la clé.