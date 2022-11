Pep Guardiola prolongé à Manchester City ? "Je l'ai répété plusieurs fois..."

L'entraîneur de Manchester City pourrait bien prolonger son bail du côté de Manchester City compte tenu des résultats.

Après avoir accroché plusieurs trophées avec Manchester City, Pep Guardiola va-t-il prolonger au sein du club ? Alors que son contrat expire en juin 2023, la question mérite d'être posée.

Et elle l'a été en conférence de presse. Ce à quoi l'intéressé a répondu clairement : "Je l’ai répété plusieurs fois, je n’en parle pas".

"Tout est sous contrôle, c’est parfait, la décision sera prise ensemble, avec le club, au moment voulu. J’ai le sentiment que le club et moi-même sommes heureux ensemble. Là, ce n’est pas le moment."

"Quand on aura le temps et quand on estimera que c’est le bon moment, on prendra la décision", une fin de discours qui laisserait sous-entendre, comme l'annonce le Manchester Evening News, que les négociations pourraient débuter pendant la trêve liée à la Coupe du monde.