Catastrophe pour un futur adversaire de la Belgique, sorti sur civière avec Marseille

Amine Harit s'est gravement blessé lors de la rencontre à Monaco. L'international marocain voit sa participation à la Coupe du monde mise en danger.

Dans cette rencontre entre Marseille et Monaco, ce sont les Marseillais qui ont frappé les premiers. Alexis Sanchez a inscrit un superbe coup-franc direct à la 35e minute. Monaco est revenu dans le match grâce à son homme en forme, Wissam Ben Yedder (45e, sur penalty).

Alors que l'on venait de dépasser l'heure de jeu, Amine Harit et Axel Disasi se sont violemment percutés. Harit est resté à terre, se tenant le genou en hurlant de douleur. La réaction des joueurs de Marseille et de Monaco en disait long : cela semble grave. L'international marocain, qui devait rencontrer la Belgique le 27 novembre dernier, a alors de grandes chances de ne pas faire partie du voyage...

Les hommes de Philippe Clement ont ensuite pris l'avantage via Volland (72e). Mais Jordan Veretout a ensuite fêté sa sélection avec l'Equipe de France pour la Coupe du monde en égalisant sur un assist de Payet, monté à la place d'Harit. Alors que l'on jouait les ultimes secondes de la rencontre, l'OM est allé marquer un troisième but et arracher la victoire.