La dernière de Robin Veldman avec Anderlecht ? "S'ils me demandent de retourner avec les Futures, je le fais"

Robin Veldman a dirigé son dernier match à la tête du RSCA. Le Néerlandais ne le confirmait pas, mais il devrait retourner en D1B.

Robin Veldman a d'abord évoqué ce dernier match de la phase aller, lors duquel Genk a été beaucoup trop fort pour Anderlecht. "Nous avons perdu face à une équipe qui est quelques étapes plus loin que nous. Et perdre contre une meilleure équipe, ce n'est jamais un scandale", relativise le futur ex-entraîneur du RSCA. "Genk a imposé un rythme qu'il nous a été très difficile de suivre. Nous avions prévenu que ces centres et ces passes en profondeur viendraient, il aurait fallu mieux l'anticiper".

Le coach néerlandais se réjouissait de quelques bonnes phases et d'une "bonne intensité" anderlechtoise, mais ce fut trop peu. "Nous n'avons pas capitalisé sur ces moments, nous avons voulu aller trop vite en profondeur, de manière imprécise. Et même contre 10 hommes, nous n'avons pas mis l'impact nécessaire", regrette Veldman.

De retour en D1B ?

Désormais, place à la trêve. Un nouveau directeur sportif devrait arriver, accompagné probablement d'un nouvel entraîneur. "Nous allons en parler pendant la Coupe du Monde. J'ai accepté ce rôle pour le club, et nous verrons désormais ce qui est le mieux à faire. Si je dois retourner à la tête des Futures, je le ferai. Je suis sous contrat pour ça aussi".