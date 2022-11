Une ancienne gloire passée par Bruges retourne dans son club de cœur

"JPP" devient officiellement le conseiller stratégique de Pablo Longoria.

Comme pressenti, après son départ de C'Chartres, Jean Pierre Papin (59 ans) est officiellement de retour à l'OM.

"Jean-Pierre Papin va venir à l’OM", a confirmé le président marseillais, Pablo Longoria, ce mardi en conférence de presse. "On parle d’une légende du club (...) Il peut nous donner de bons conseils au quotidien. Il faut avoir des anciens joueurs du club, c’est important car il connaît les détails du club. Dans quelques années, je ne serai plus là mais dans 20 ans, on se souviendra toujours de Jean-Pierre Papin. Il va nous aider sur des détails pour gagner. On veut aussi que la ville s’identifie à son club. Il participera aussi aux projets éducatifs."

Avant son explosion à Marseille, Papin s'était fait connaître en Belgique, en jouant la saison 1985-86 avec le Club de Bruges, marquant au passage 32 buts en 43 matchs.