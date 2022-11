🎥 Un journaliste danois interpellé en plein direct par des agents de sécurité du Qatar

C'est une bien désagréable mésaventure qui est arrivée à Rasmus Tantholdt, journaliste présent au Qatar pour la chaîne danoise TV2.

Alors qu'il était en plein direct, des agents de sécurité du Qatar sont arrivés à bord d'une voiturette de golf et lui ont demandé, à lui et à son caméraman, de stopper la diffusion. L'un d'eux à tenté de couvrir la caméra avec un drap.

"Vous avez invité le monde entier ici. Pourquoi ne pouvons-pas filmer ?", a demandé Rasmus Tantholdt, stupéfait et montrant ensuite ses papiers d'accréditation. La situation s'est quelque peu envenimée losrqu'un membre de la sécurité aurait menacé de casser la caméra.

Rasmus Tantholdt a déclaré par après, à la chaîne norvégienne NRK : "On peut dire que ces agents ont mal compris la situation, mais ça en dit long que qui se passe au Qatar. On peut y être attaqué et menacé quand on fait un reportage en tant que média. Ce n’est pas un pays libre et démocratique."

Le Comité suprême du Qatar s'est quant à lui excusé en ces termes, précisant que cet incident résulte d'une "erreur" : "Après inspection de l'accréditation valide et du permis de tournage de l'équipe, des excuses ont été présentées au diffuseur par la sécurité sur place avant que l'équipe ne reprenne son activité." Des excuses confirmées par Tantholdt.

We now got an apology from Qatar International Media Office and from Qatar Supreme Commitee.

This is what happened when we were broadcasting live for @tv2nyhederne from a roundabout today in Doha. But will it happen to other media as well? #FIFAWorldCupQatar2022 pic.twitter.com/NSJj50kLql