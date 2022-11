Le Barca va devoir négocier avec la Liga pour recruter en janvier

En grande difficulté financière, Barcelone a dû vendre beaucoup d'actifs en été pour récupérer des "leviers". Mais ne pas se qualifier pour la phase finale de Ligue des Champions a encore enfoncé le club.

Les Catalans avaient recruté en masse cet été pour ne pas subir une deuxième désillusion et retourner dans un embarras financier. Pourtant, le club est dans la même situation qu'il y a un an voir même pire. Malgré la retraite de Piqué qui libère un gros salaire, le club ne peut pour l'instant pas acheter au mercato hivernal. Laporta, le président du club, a déclaré: "Selon les règles du fair-play financier de la Liga, nous ne pouvons pas signer de joueurs en janvier. Nous essayons de convaincre la Liga d'être plus flexible et de nous permettre d'autres types d'interprétations (...) Nous cherchons à surmonter les facteurs qui affectent le fair-play financier pour pouvoir faire des signatures. En ce moment, nous sommes avec un FPF négatif qu'il faudrait compenser pour pouvoir signer."

Difficile d'imaginer un retour de Lionel Messi, lui qui est libre l'été prochain: "On verra pour son retour, ce sont des choses compliquées. Il est au PSG et je n'aimerais pas le voir en pleine polémique avec eux. Non, je voudrais pas avoir une polémique par respect pour Messi et par respect pour le club".

Enfin, le président est revenu sur la Superligue, compétition qui permettrait au club de se débarasser d'une partie de ses dettes :"Il y aura un bonus d'un milliard d'euros pour les équipes fondatrices, mais il faut le préciser car la question est encore en discussion. Ce sont des sommes importantes, mais cette compétition va générer beaucoup d'argent."