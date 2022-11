Thomas Meunier s'exprime sur le brassard "One Love" : "C'est dommage, mais il est temps de se concentrer sur le football"

Le joueur des Diables Rouges a été questionné sur la nouvelle polémique entourant la Coupe du monde.

Ce lundi, plusieurs fédérations, dont la Belgique, ont été contraintes d'annuler le port du brassard "One Love". Et cela, suite aux pressions sportives et financières de la FIFA.

Questionné à ce propos en conférence de presse, Thomas Meunier n'a pas eu d'autre choix que de déclarer qu'il était "grand temps de se concentrer sur le football." "Nous sommes portes-drapeaux, nous servons aussi d'exemples lorsqu'on prend des décisions. On doit changer le brassard, maintenant. Qu'est-ce qu'on peut faire ? Tout est sujet à suspension, à sanction...A partir de ce moment-là, je pense qu'il n'y a rien à faire. On est venus pour jouer au football."

"Le Qatar a été une grosse discussion depuis les dernières, les derniers mois. Mais depuis l'attribution, on a eu le droit de discuter (...) Il ne faut pas cracher dans la soupe non plus, on est là pour jouer une Coupe du monde. Il faut maintenant mettre cela de côté parce que rien ne va changer, quoi qu'on fasse. Il faut passer à autre chose, et montrer sur le terrain qu'on est venus pour représenter une nation, et surtout une nation du foot."

"En arrivant ici, on savait qu’il faudrait se plier à certains règlements. Il y a beaucoup de différences entre la culture ici et celle chez nous. On doit s'adapter. Le Qatar et la FIFA travaillent main dans la main. La meilleure chose pour eux, c'était d'attendre que tout le monde soit dans le pays avant de commencer à interdire, comme avec l'alcool. C’est bien vu de la FIFA d’interdire cela juste avant le départ du tournoi... Ca ne permet pas de réaction. Si on veut bien faire les choses, on ne vient pas ici. Vous ne pouvez arriver ici et commencer à protester. On est au paroxysme de l'hypocrisie je trouve. En venant, on a accepté la situation. On ne portera pas le brassard, c’est dommage, mais c’est trop tard maintenant. On connaissait la situation avant."

"Je suis aussi dans une situation un peu délicate", a continué Meunier. "J'ai joué pendant 4 ans au Paris Saint-Germain. Ce serait cracher dans la soupe que de dire : 'Ce sont des enf**rés'. Quand j'ai signé au PSG, j'étais conscient de ce que se passait là-bas. Et on pourrait dire que je cautionne cela, en jouant pour un club étatique. Si la fédération avait dit : 'L'équipe nationale n'ira pas au Qatar', je l'aurais accepté. Mais si on avait laissé le choix de venir ou non à la Coupe du monde, moi je serais venu."