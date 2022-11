Joakim Mæhle : "Il n'y a rien d'inquiétant"

Lors de la première journée du groupe D de la Coupe du monde 2022, le Danemark a partagé l'enjeu face à la Tunisie (0-0) ce mardi.

Beaucoup d'observateurs voyaient le Danemark s'imposer contre la Tunisie, mais les Scandinaves ne sont pas parvenus à prendre la mesure des Aigles de Carthage. Le Danois Joakim Mæhle (25 ans, 32 sélections et 9 buts) a refusé de s'inquiéter pour la suite de la compétition.

"Il n'y a rien d'inquiétant, pas du tout. La Tunisie est une équipe forte et a disputé la finale de la Coupe arabe contre l'Algérie. C'est une équipe de qualité, aucun doute à ce sujet", a confié l'ex-Genkois au micro de DR. "Pendant une phase finale de Coupe du monde, il se passe toujours des choses et nous attendons avec impatience la suite. Le prochain match, c'est la France et nous attendons ce rendez-vous avec impatience", a conclu le piston droit.