📷 L'Argentine s'est-elle injustement fait annuler un but sur hors-jeu ?

Ca gronde en Argentine, au lendemain d'une défaite historique face à l'Arabie Saoudite (1-2).

L'Argentine, qui a ouvert le score dès la 10e minute de la rencontre via Lionel Messi, a ensuite coulé en seconde période face à l'Arabie Saoudite.

En première mi-temps, alors que le score était encore de 1-0, trois buts argentins ont été refusés suite à des positions d'hors-jeu. Si deux décisions, envers Lautaro et Messi, ne souffrent d'aucune contestation, une troisième peut laisser bien plus sceptique et fait d'ailleurs grcincer des dents en Argentine.

Sur les images partagées et analysées par les médias argentins, l'on pourrait en effet croire que le VAR n'a pas tenu compte d'un défenseur saoudien se tenant plus loin de Lautaro Martinez étant mal aligné et couvrant ainsi sa position illicite.