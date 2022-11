Jean-François, supporter des Diables au Qatar : "Ca ne veut pas dire que je suis pour autant d'accord avec ce qu'il se passe ici"

Jour-J pour la Belgique et ses supporters, qui débutent ce jeudi leur Coupe du monde. A l'occasion, nous avons rencontré Jean-François, supporter de longue date des Diables Rouges, présent au Qatar.

Malgré la distance et le climat polémique entourant cette Coupe du monde hivernale, certains supporters de la première heure n'ont pas hésité à faire le déplacement. C'est le cas de Jean-François, 40 ans. Il nous livre ses premières impressions sur l'organisation et l'ambiance sur place.

"Nous sommes arrivés le vendredi soir. J'ai alors assisté à la cérémonie d'ouverture et au match Qatar-Equateur. C'était ma première cérémonie d'ouverture et c'était magnifique. Ils en ont vraiment mis plein les yeux aux supporters. C'était vraiment magique, dans un stade bien rempli. Tout s'est très bien passé concernant l'accessibilité au stade, nous n'avons pas du tout attendu pour rentrer. L'organisation est énorme, on sait boire de la bière, se restaurer, il y a un musée,...Il y a certes quelques petits soucis, comme les bugs informatiques pour le match Angleterre - Iran, mais l'organisation est très bien. Il y a vraiment des gens partout pour nous guider. Les Qataris sont vraiment des gens super accueillants. Et je ne pense pas qu'ils ne le font que pour le Mondial. Il y a beaucoup de respect pour le supporter, et aussi pour la femme. On critiquait beaucoup cela, peut-être que c'est le cas entre eux, mais il n'y a aucune eu aucune remarque sur les femmes, leur habillement etc. Je n'ai en tout cas pas encore vu de remarques désobligeantes à ce niveau-là."

Pour Jean-François, les interdits imposés aux supporters et l'ambiance négative risquant de règner sur place, annoncés avant le début du Mondial, ont été exagérés par les médias et leur "bourrage de crâne" : "On nous avait dit que la police avait demandé aux Equatoriens de ne pas faire de bruit ou de chanter dans les rues. Mais hier (lundi) on a mis l'ambiance dans le métro et dans la rue avec des supporters argentins. Même les Qataris, qui étaient de l'organisation, chantaient avec nous. Pour l'instant, il n'y a rien de négatif à dire sur les personnes et le pays, qui est magnifique. Ce qui est bien ici, c'est que tous les supporters sont dans une ville. Ce n'est pas comme au Brésil ou en Russie (où Jean-François était également présent pour supporter la Belgique) où t'as des supporters qui sont à des milliers de kilomètres les uns des autres. Ici, on est vraiment tous ensemble, on fait la fête avec les Argentins, les Mexicains, les Saoudiens,...On voit des gens de toutes les nations, et c'est ça qui est super ici."

Il compte également revenir sur la polémique des "faux" supporters belges, dont les vidéos officielles avaient fait leur lot de moqueries et de suspicions. "C'est faux, ce sont des vrais supporters belges, mais ils ne vivent pas en Belgique. J'en ai d'ailleurs rencontrés, et ils m'ont reconnu parce qu'ils m'avaient vu sur une photo au Danemark lors du dernier Euro. Ce sont juste des supporters belges qui vivent au Qatar."

Et pour la bière ? "Je ne bois de toute manière jamais dans un stade. On a nos petits filons pour se procurer de la bière, et ils vendent de la Leffe à notre hôtel. A la Fan Zone, c'est de la Budweiser, qui est à 10-11 euros. De toute manière, je ne suis pas ici pour me mettre une mine (sic) tous les jours, donc ça ne me dérange pas."

Jean-François nous apprend alors qu'il a été invité par la fédération du Qatar pour cette Coupe du monde. "On a été invités. Il faut bien se dire que c'est un voyage qui coûte 10000 euros à peu près, on ne va pas chicaner pour mettre 1000 euros en alcool", relativise-t-il. "J'ai été invité pour la Fans Cup, où on va jouer contre des supporters du Maroc, le Canada et de la Croatie. Il y a une prime de 20000 dollars pour le vainqueur.

Jean-François nous évoque ensuite un "règlement" dans lequel il est stipulé qu'il faut...dire du bien du Qatar. Il nous confirme d'ailleurs que le défraiement quotidien promis par l'organisation ne lui sera pas reversé. "Nous avons été pénalisés à cause de la mauvaise presse mondiale. Il était marqué dans le réglement qu'on devait dire du bien du Qatar, mais je n'ai pas lu le règlement. Moi, je suis quelqu'un de franc. S'il y a des choses qui se passent mal, je le dis, mais je parle aussi des choses qui se passent bien. Pour l'instant, je n'ai rien à dire de négatif. On ne me paye pas pour dire du mal. Nous étions obligés de participer à la cérémonie d'ouverture, mais ça c'est le rêve de tout supporter. J'ai rencontré des joueurs comme Luis Figo, Roberto Carlos, Javier Mascherano, Mesut Ozil ce jour-là. C'était un honneur, pas une contrainte. (Sur le défraiement refusé) C'était 60 euros par jour, moi je comptais dessus pour acheter des souvenirs à collectionner ou à offrir à ma famille. Ca pouvait aider, mais bon..."

On a beaucoup parlé des stades du Qatar, où la climatisation serait donc activée alors que les températures en hiver dépassent rarement les 30-35 degrés. "Aujourd'hui (mardi), il fait 25 degrés. Il fait meilleur que les deux premiers jours. Il fait super bon pour se promener dans la ville. Je ne sais pas trop si la climatisation est activée dans les stades, mais apparemment oui, vu que certains des supporters équatoriens m'ont dit qu'ils avaient eu froid. Ca peut aider pour les matchs qui se jouent en journée, mais je ne trouve pas que cela était nécessaire de mettre la clim à cette période de l'année."

Les polémiques, les controverses, n'empêcheront pas Jean-François de passer une belle Coupe du monde. "Personnellement, je m'amuse comme au Brésil, comme en Russie. Je serais demain avec mon tambour pour supporter les Diables Rouges, et je me comporterai comme d'habitude. Je viens en premier pour le football, et pour en profiter avec mes amis. On nous dit beaucoup qu'on marche sur des cadavres (par rapport aux stades), mais je suis désolé, il y a des morts partout dans le monde, que ce soit pour les baskets que fabriquent les enfants de 10 ans en Chine, pour construire les buildings des grandes sociétés,.... Voilà, on est au Moyen-Orient, ils ont leur culture par rapport aux droits de la femme et de l'homme, ce n'est pas à nous de juger. Je pense que les gens qui boycottent ne vivent pas la passion du football et ne réflechissent pas à ce qu'il se passe dans les autres pays. Ce n'est pas 3 ou 4 mois avant qu'il fallait appeler au boycott."

Jean-François ne se voile cependant pas la face : "On sait très bien que cette Coupe du monde a été donnée. C'est fait, c'est fait. C'est à ce moment-là qu'il fallait boycotter. La FIFA reste un organisme financier. Et les gens qui vont regarder la Coupe du monde à la télévision ou sur Internet financeront aussi cette compétition. Je vais là-bas uniquement pour le football. Mais ça ne veut pas dire que je suis d'accord avec ce qu'il se passe ici. Comme lors de la Coupe du monde en Russie. Je n'accepte pas les traitements inégaux et les discriminations au Qatar, les droits de la femme et de l'homme qui sont bafoués. Je ne viens pas pour faire plaisir aux Qatariens ou pour dire du bien du pays, je viens pour être avec mes amis et supporter les Diables Rouges."

Justement, et les Diables dans tout ça ? "Toute équipe peut perdre, toute équipe peut gagner, comme on l'a vu avec l'Argentine contre l'Arabie Saoudite. Je pense que Martinez devrait arrêter de s'entêter avec le même plan de jeu. On devrait peut-être jouer avec deux attaquants devant. Il y a certains joueurs qui auraient dû être repris (Lavia, Lukebakio, Mechele), et d'autres pas (Vanaken, Debast). On a la meilleure équipe au monde, mais on manque de chance. Je pense qu'on ira en huitièmes, peut-être en quarts."