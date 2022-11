Trois 0-0 en 9 rencontres : Autant que sur toute la Coupe du Monde 2018 et l'Euro 2020

Malgré des débuts riches en buts, la Coupe du Monde 2022 nous a déjà proposé trois 0-0.

Cette Coupe du Monde 2022 débutait sous les meilleurs auspices. Huit buts entre l'Angleterre et l'Iran, deux buts, au minimum, dans chacun des cinq premiers matches. L'allongement du temps effectif favorise-t-il les buts ? Très certainement. Mais au vu des rencontres de ce mardi et du Maroc - Croatie de ce mercredi, on ne peut pas vraiment dire qu'il s'agisse d'une science exacte.

Entre le Danemark et la Tunisie, le Mexique et la Pologne, et donc le Maroc et la Croatie, le score est resté nul et vierge. Trois rencontres sans trouver le chemin des filets, c'est autant que lors des... 115 rencontres de la Coupe du Monde 2018 et de l'Euro 2020 (2021) réunies. Une statistique décevante, que l'on espère ne pas trop voir s'agrandir.