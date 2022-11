Les USA acculent l'Angleterre, mais ne parviennent pas à marquer

Les USA ont été la meilleure équipe sur le terrain, mais l'Angleterre n'a pas rompu après avoir plié pendant une bonne partie du match.

Un match n'est pas l'autre : l'Iran, écrasé par l'Angleterre, l'a prouvé en surclassant le Pays de Galles...et l'Angleterre l'a également prouvé, d'une autre façon, face à des USA qui auront été supérieurs à leurs anciens administrateurs coloniaux pendant 90 minutes so 1776, le finish en moins. La première occasion était pourtant anglaise : l'excellent Bukayo Saka déborde, offre à Harry Kane...qui voit sa frappe déviée (10e).

Point de 7e but en Coupe du Monde pour Kane, et peu d'occasions anglaises par la suite : les USA sont emmenés par un Weston McKennie omniprésent, à l'assist pour un Wright maladroit (17e) ou maladroit lui-même à la finition (26e). L'autre star américaine, Christian Pulisic, met également le feu, à coups d'accélérations ou de talonnades, mais aussi d'une frappe du gauche qui fait trembler la latte d'un Pickford battu (33e). C'est encore Pulisic qui frappera à côté (43e) pour une dernière occasion en première période.

© photonews

L'Angleterre reste dans le jeu grâce à...un Harry Maguire qui a décidé de faire taire ses détracteurs et est absolument impassable ce vendredi soir. McKennie frappe au-dessus (50e), puis le défenseur mancunien s'envole sur un corner (59e). Comme prévu, et comme face aux Gallois, les Américains baissent de rythme, laissent Saka frapper, puis Marcus Rashford être très dangereux à son entrée. La naïveté de la jeune garde étasuniesque se constatera jusqu'aux arrêts de jeu quand un coup-franc très dangereux offre à Harry Kane l'ultime occasion du match, de la tête, un fifrelin à côté (90e+3). Qui peut s'estimer heureux ce soir ? L'Angleterre, car elle aurait dû encaisser, et est au final sur du velours...mais aussi les USA, qui seront qualifiés en cas de victoire contre l'Iran. Ils n'auront toutefois pas le choix.