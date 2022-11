📷 L'entraîneur du Canada nu en première page d'un journal croate : "Avez-vous les c*uilles de l'assumer ?"

Suite à ses propos polémiques, John Herdman ne s'est pas fait que des amis du côté de la Croatie.

Ce dernier avait déclaré que son équipe allait "b**ser la Croatie" ("we're going to f*ck Croatia") lors du deuxième match.

Sans trop de surprise, ses propos sont mal passés et on peut voir l'entraîneur du Canada nu en première page du journal croate 24Sata avec la mention : "Vous avez peut-être une grande gueule, mais avez-vous les c*uilles de l'assumer ?"

Croatian tabloids seem quite unforgiving towards Herdman, putting him on the cover despite Dalić's claim that 'Croatia will speak on the pitch'.



"You have the mouth (tongue)", this one says, next to the, well, stripped Herdman. "But do you have the balls as well?" pic.twitter.com/Z7b4Ncdomk