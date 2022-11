La Chine censure des images du Mondial

Face à la politique du chef d'état chinois, Xi Jinping, concernant le Covid, la décision des autorités a été de li!miter et censurer les images du Mondial au Qatar. Ainsi, en ne montrant pas à son peuple les images de milliers de supporters ne portant pas le masque et n'étant pas tenus de respecter les règles de distanciation sociale, le gouvernement chinois espère ne pas attiser davantage le ressentiment négatif dans le pays.

Plusieurs vidéos publiées sur les réseaux sociaux témoignent d'une disparition des plans réalisés sur les supporters lors des matchs, lorsque l'on compare les images diffusées par CCTV (la télévision centrale de Chine) et les autres télévisions nationales.

So I thought it was BS that China’s govt broadcaster was censoring shots of fans at the World Cup due to lockdown anger back home. But it’s true. Here are live feeds from SBS & CCTV (which has a 32 second delay). As ⁦ @DreyerChina ⁩ explained, CCTV avoids crowd close ups: pic.twitter.com/wWui0cTdkC

I couldn’t believe it til I checked but, amidst #ZeroCovid protests here, #China Central Television (CCTV) is editing out close ups of spectators in its coverage of the World Cup so Chinese viewers don’t see thousands of fans without masks in the stands. Only crowd wide shots. pic.twitter.com/CKY33F3ztb