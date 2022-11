La Juventus connait son nouveau président

Ce lundi soir, le président Andrea Agnelli a décidé de claquer la porte de la Juventus.

Présent depuis 2010 à la tête des Bianconeri, Agnelli a jeté l'éponge suite à son implication dans l'affaire Prisma, concernant des comptes financiers truqués. Le vice-président, Pavel Nedved, a lui aussi remis sa démission.

La Vieille Dame connait déjà son nouvel homme fort. Il s'agit de Gianluca Ferrero, 59 ans, homme d'affaires italien.

Exor, la société contrôlant le club et détenue par la famille Agnelli, a annoncé "recommander" Ferrero en tant que président à la tête du club. La société détenant 63,8 % des parts du club, a communiqué que Ferrero possède "une expérience significative et les compétences techniques requises", et qu'il est "la personne la plus qualifiée pour remplir ce rôle".

Ferrero occupe plusieurs rôles dans les hauts milieux financiers et dans la gestion.