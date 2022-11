Voici les deux premiers huitièmes de finale connus

Après les qualifications du Sénégal et des Pays-Bas plus tôt dans la journée, c'était au tour du groupe B de livrer son verdict.

Si l'Angleterre était plutôt bien partie pour valider son ticket pour les huitièmes de finale de la Coupe du Monde, le match entre l'Iran et les États-Unis allait décider de qui pourrait aller plus loin dans la compétition. Après une rencontre haletante et sous tension, ce sont les USA qui l'ont emporté 1-0 grâce à un but de Pulisic et qui rejoignent les Pays-Bas en huitièmes de finale de la Coupe du Monde.

L'Angleterre a facilement pris la mesure du Pays de galles (3-0) et a rendez-vous avec le Sénégal dimanche prochain.