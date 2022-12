Antwerp part en stage à Dubaï : plusieurs joueurs absents

L'Antwerp est parti jeudi après-midi à Dubaï en stage hivernal.

L'Antwerp a décollé pour Dubaï à 15 heures ce jeudi afin de préparer la seconde partie de la saison. Ceci sans un certain nombre de joueurs vedettes. Cela est dû à la fois à la Coupe du monde et aux blessures.

Toby Alderweireld était encore à la Coupe du monde, mais il rentre d'abord chez lui. Idem pour William Pacho qui rejoindra le groupe après le stage. Enfin, Vincent Janssen est toujours actif à la Coupe du monde avec les Pays-Bas.

Radja Nainggolan a été placé dans le noyau B par le club et pourrait y maintenir sa forme pour le moment. Lui et le club espèrent tous deux réaliser un transfert cet hiver. Il y a aussi les blessés de longue durée comme Sam Vines, Koji Miyoshi et Björn Engels qui continueront leur rééducation au club ou dans leur pays d'origine.

Aucun match amical n'est prévu à Dubaï.