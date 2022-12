🎥 Daley Blind imite Memphis, les Néerlandais gèrent

Les NĂ©erlandais semblent assurer, jusqu'ici, leur qualification.

Les Pays-Bas doublent la mise ! Même scénario que pour le premier but avec cette réalisation de Blind après un temps fort américain ! Dumfries est trouvé sur la droite et centre en retrait au niveau du point de penalty. Daley Blind surgit pour envoyer une reprise dans le but !