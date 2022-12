Dieumerci Mbokani brille, Beveren s'accroche aux basques du Beerschot

Emmené par un Dieumerci Mbokani en feu, Beveren s'impose à Deinze (1-4) et répond au Beerschot, le RWDM est le grand perdant du week-end en Challenger Pro League.

Après la victoire du Beerschot à Dender en début d'après-midi, Beveren devait s'imposer pour rester au contact du leader de D1B... Les Waeslandiens ont accompli leur mission dans un match qu'ils ont largement dominé.

Avec Dieumerci Mbokani en grand artisan de ce succès en déplacement. À l'assist sur le but d'ouverture de Sander Coopman, l'ancien attaquant de l'Antwerp, du Standard et d'Anderlecht a planté un doublé en fin de match pour rassurer Beveren. Entre les deux, Thierno Barry avait doublé la mise sur penalty en début de seconde période et Joachim Carcela avait réduit l'écart pour Deinze.

Large victoire pour Beveren (1-4) qui conforte sa deuxième place avec 31 points et reste à une unité du Beerschot. Battu par le Club NXT samedi soir, le RWDM (troisième, 28 points) est le grand perdant du week-end dans le haut de tableau.