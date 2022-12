Raheem Sterling forfait pour Angleterre-Sénégal

Pas de trace de Raheem Sterling dans le onze de base des Three Lions pour défier le Sénégal ce dimanche en huitième de finale de la Coupe du monde. Titulaire lors des deux premiers matchs de l'Angleterre, l'ailier de Chelsea est absent en raison d'un "problème familial", comme l'a précisé la Fédération Anglaise.

Ce sont Phil Foden et Bukayo Saka qui accompagneront Harry Kane dans le trio offensif de l'Angleterre pour défier les Lions de la Téranga.

Ready for the Round of 16! 🙌 pic.twitter.com/Mv4DoEsBO6