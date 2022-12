Officiel : Stuttgart présente son nouveau coach

Il a une certaine expérience de la Bundesliga.

Ce lundi, le VFB Stuttgart avait annoncé avoir rompu le contrat de Michael Wimmer. Dans la foulée, voilà que Bruno Labbadia est désigné entraîneur principal du club allemand.

L'homme de 56 ans revient au VfB après une première expérience concluante entre 2010 et 2013. En Bundesliga, il a également travaillé avec le Bayer Leverkusen, Hambourg, Wolfsburg et plus récemment avec le Hertha BSC.