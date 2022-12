Robert Lewandowski a-t-il marqué son dernier but avec la Pologne ?

L'attaquant polonais du FC Barcelone pourrait tirer sa révérence internationale.

Ce dimanche, l'équipe de France a éliminé la Pologne sur le score de 3-1. Dans les dernières secondes de cette rencontre, Robert Lewandowski a marqué sur penalty et n'a pu cacher.. son sourire malgré l'élimination.

Certains disent qu'il aurait, à cette occasion, marqué son dernier but pour son équipe nationale puisqu'il ne jouerait plus sous le maillot de la Pologne. La question lui a été posée en direct sur Beinsport. Et le Neo-Catalan a plutôt noyé le poisson.

"Il reste encore du temps et plusieurs facteurs influenceront ma décision. Je dois être heureux de jouer et je le suis quand nous essayons d'attaquer, quand nous défendons bas, je le suis un peu moins. Toutefois, je répète qu'il y a de nombreux facteurs qui influenceront ma décision."

Suspense donc...