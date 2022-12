Pas de Belge à la tête des Diables : les cibles pour succéder à Martinez

L'Union belge de football s'active pour trouver un successeur à Roberto Martinez. Et certains profils peuvent déjà être oubliés...

Ce mercredi, l'Union belge a communiqué en annonçant qu'une "Taskforce" sera destinée à la sélection du nouveau sélectionneur national.

Visiblement, comme l'affirme le Standaard, les têtes pensantes de l'Union belge ont déjà défini plusieurs critères. Le principal d'entre eux étant que le nouveau sélectionneur ne sera pas de nationalité belge. De plus, les moyens ne semblent pas être illimités. Exit donc les Antonio Conte et co., sans pour autant se tourner vers du "low cost". Il peut également être intéressant de noter que le futur sélectionneur ne pourra pas être retiré de son mandat auprès d'un club belge. En revanche, il pourra être débauché en provenance d'un club étranger.

Au vu de ce qui est annoncé ci-dessus, il est déjà inutile de penser à des profils belges reprenant les rênes de notre équipe nationale. L'un d'entre eux les plus cités ces derniers jours, Michel Preud'homme, pourrait néanmoins bien finir dans les bureaux de l'Union belge : il serait en effet candidat au poste de directeur technique.

Preud'homme, s'il est ainsi choisi, devrait être annoncé d'ici le Nouvel An. Concernant le nouveau sélectionneur national, il faudra attendre février, voire mars prochain.