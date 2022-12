Chris Van Puyvelde en plein "rêve" avec le Maroc: "Un conte de fées!"

L'expérimenté Manager belge vit un rêve éveillé avec le Maroc au Qatar.

Ancien directeur technique de l'Union Belge (de 2015 à 2018), également passé par la fédération chinoise (de 2018 à 2022), Chris Van Puyvelde exerce la même fonction au sein de la fédération marocaine depuis le 29 juillet dernier.

Et si, rattrapé par le Covid-19, il a dû vivre depuis sa chambre d'hôtel la qualification historique du Maroc pour les demi-finales du Mondial, il l'a savourée. "J'ai manqué la fête sur le terrain, mais c'est un exploit. Un rêve. Un conte de fées", confirme-t-il dans un entretien accordé au Nieuwsblad.

Et le directeur technique en profite pour saluer le travail effectué par le sélectionneur; Walid Regragui. "On pourrait parler de Bono qui réalise un tournoi fantastique, mais c'est le cas de toute l'équipe. On parle ici d'un vrai bloc, qui a été entièrement façonné par Walid. Avant le tournoi, il a parlé avec tout le monde, motivé les troupes et persuadé le groupe que tout était possible."