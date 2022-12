Manchester United : prolonger deux joueurs avant de remplacer Ronaldo

Juste avant la Coupe du monde, United a rompu le contrat de Ronaldo, qui s'en est pris assez durement à son employeur dans une interview avec Piers Morgan. Le 21 décembre, United se rendra à Burnley dans le cadre de la League Cup.

"Nous ferons tout ce qui est en notre pouvoir pour avoir un nouvel attaquant", a déclaré Ten Hag. "Je ne citerai pas de noms de joueurs. Je ne fais jamais ça. Je respecte les contrats, mais en arrière-plan, nous travaillons dur pour attirer de nouveaux joueurs". L'ancien entraîneur de l'Ajax fait vraisemblablement référence au joueur du PSV Cody Gakpo, dont Ten Hag est un grand admirateur.

Alors que United est occupé à travailler sur la venur d'un nouveau joueur, il y a également deux joueurs qui pourraient tout aussi bien partir : Marcus Rashford et Diogo Dalot. Les deux joueurs ont des contrats qui se termineny en juin prochain. Ten Hag confirme que le club fait tout son possible pour les garder à bord. "Nous sommes en pourparlers avec eux pour prolonger leurs contrats. Nous avons le contrôle parce que nous avons une option sur tous les joueurs et nous allons exercer cette option".

Erik ten Hag confirms Man United plan for players out of contract in June: “We are talking to them to extend contracts, but we have control because we have an option on all the players and we will exercise those options”. 🚨🔴 #MUFC



Rashford and Dalot will not leave for free. pic.twitter.com/k89KSBVzyf