Arsenal en discussions pour une pépite du Shakhtar Donetsk

Après avoir crevé l'écran sous le maillot du Shakhtar Donetsk, Mykhaylo Mudryk pourrait rejoindre la Premier League.

Présenté comme la "next big thing" du football ukrainien, Mykhaylo Mudryk (21 ans) réalise une saison de haut vol avec le Shakhtar Donetsk. Auteur de 7 buts et 6 assists en championnat ukrainien, Mudryk s'est surtout mis en évidence en Ligue des Champions avec 3 buts et 2 assists en 6 matchs lors de la phase de poules.

L'attaquant international (8 caps) va donc agiter les prochains mercatos, et selon le Standard, c'est Arsenal qui ouvre le bal. Les Gunners auraient entamé des négociations avec le Shakhtar Donetsk dans l'espoir de faire baisser le prix d'achat de Mudryk, estimé actuellement aux alentours des 97 millions d'euros (Transfermarkt n'estime l'Ukrainien qu'à 40 millions !). Le Shakhtar ne souhaite cependant pas vendre son buteur vedette cet hiver et veut qu'il termine la saison, afin d'assurer le titre et la qualification en Ligue des Champions.