Ianis Hagi, bientôt de retour de blessure, prolonge aux Rangers

Ianis Hagi (24 ans) a prolongé son contrat aux Glasgow Rangers jusqu'en 2026, annonce Fabrizio Romano. L'ailier roumain s'était occasionné une grave blessure au genou la saison passée et n'a pas encore joué depuis janvier 2022, mais il se remet et devrait retrouver les terrains dans un futur proche. Il était arrivé aux Rangers en juillet 2020, en provenance du Racing Genk.

Ianis Hagi has signed new contract as Rangers FC player, it will be valid until June 2026 — same as Leon King. 🔵🤝🏻 #RangersFC pic.twitter.com/OI5Q8LEhAl