Dembélé sur l'ambiance dans le vestiaire : "On était plus euphorique quand on a battu la Belgique en 2018"

L'international français peut viser un deuxième titre de champion du monde avec les Bleus ce dimanche.

Avant la finale de ce dimanche qui pourrait ramener une troisième étoile à la France, Ousmane Dembélé s'est confié sur l'ambiance au sein du vestiaire des Bleus, notamment par rapport à 2018.

"On a une très bonne ambiance en 2022, mais 2018, c’était la première (finale) depuis vingt ans, ce n’est pas pareil. Il y a beaucoup plus de calme, d’expérience, on sent qu’on l’a vécu en 2018. On était un peu plus euphorique à l’époque après (avoir battu) la Belgique (en demi-finale)", a confié l'international français à l'AFP.

"Avant le Mondial, je voulais être un protagoniste. Il reste un match pour bien finir."