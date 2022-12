Le RWDM fait craquer le RSCA Futures en seconde période et se rapproche de la tête

Ce dimanche 13h30 se tenait le "petit" derby de Bruxelles, entre les U23 du RSC Anderlecht et le RWDM.

Le RSCA Futures de Guillaume Gillet a dû composer avec quelques imprévus : tout d'abord le départ de sa pépite Chris Lokesa, parti aux Pays-Bas un peu à la surprise générale ; ensuite, à l'échauffement, la blessure d'Alonzo Engwanda. Simion Michez remplaçait le jeune défenseur dans le onze de base. Côté RWDM, l'objectif était clair : finir 2022 le plus près possible de la tête occupée par le Beerschot.

Au terme d'une première période sans grandes occasions et où seul Enock Agyei aura vaguement inquiété Théo Defourny, c'est toujours 0-0...mais il ne fallait pas être en retard à la reprise. Dès la 46e minute, une frappe surprenante du même Enock Agyei trompe Defourny au ralenti (1-0). À peine le temps de célébrer que Mickaël Biron égalise (1-1). Le Futures tente de réagir : un superbe coup-franc force Defourny à un arrêt compliqué, avant que le portier molenbeekois doive s'employer devant Michez dans le rectangle.

Mais il n'y aura plus que pour le RWDM, qui prend l'ascendant physique et technique. Le côté gauche défensif des Futures est à la peine devant El Ouahdi et le virevoltant entrant Botella. Mais le danger vient de l'autre flanc par deux fois aussi : Youssef Challouk se heurte chaque fois à un Bart Verbruggen attentif. Jusqu'à ce qu'Anderlecht finisse par craquer, un peu malchanceusement : Yan Vorogovskiy est à la réception d'un ballon repoussé par le poteau et fait 1-2 (71e).

La fin de match sera gérée par un RWDM en confiance et qui passe de peu à côté du break à plusieurs reprises. Les Futures ne rebondissent pas après leur partage face au Club NXT, et restent 7es de Challenger Pro League.