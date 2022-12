L'arbitre de la finale répond aux médias français : "Il y a les journaux sérieux et ceux qui cherchent le buzz"

Cible des critiques du côté français pour son arbitrage lors de la finale de la Coupe du Monde, Szymon Marciniak a pourtant été encensé par...à peu près tout le monde hors de l'Hexagone. Le Polonais a répondu à ses détracteurs.

L'arbitrage d'une finale de Coupe du Monde est généralement scruté à la loupe, et celui de Szymon Marciniak n'a pas échappé à la règle. Mais le Polonais a été globalement encensé pour ses bonnes décisions, malgré une politique un peu permissive qui aura été fréquente durant la compétition pour l'ensemble du corps arbitral. En France, par contre, on a très peu goûté les décisions de Mr Marciniak. Le penalty léger oncédé par Ousmane Dembélé, celui qui aurait pu être sifflé sur Marcus Thuram, le but du 3-2 qui aurait selon RMC Sports et d'autres médias être refusé parce que des remplaçants argentins étaient sur la pelouse...la liste des griefs français est longue.

Szymon Marciniak, soutenu par ses pairs, a tenu à sortir du silence une semaine après la finale de la Coupe du Monde. En conférence de presse, il a répondu à ses détracteurs. "Les Français ne mentionnent pas qu'il y a 7 remplaçants français sur la pelouse quand Kylian Mbappé marque l'un de ss buts", pointe-t-il. "Quel a été l'impact sur le jeu des joueurs argentins sur la pelouse lors du but de Messi ? Il y a les journaux sérieux et il y a ceux qui cherchent le buzz. Des amis, de grands arbitres de France, m'ont écrit. De nombreux professionnels nous ont félicités. Kylian Mbappé a dit que nous étions de très bons arbitres". Voilà qui est dit.