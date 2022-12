Kylian Mbappé et Neymar prêts à jouer contre Strasbourg

Une bonne nouvelle pour le PSG vu les autres absences.

Dans chaque club, les derniers mondialistes effectuent leur retour au compte-goutte. C'est le cas du PSG qui a enregistré les retours à l'entraînement de Kylian Mbappé et Achraf Hakimi (mercredi) ainsi que de Neymar et Marquinhos (jeudi). Selon L'Equipe, leur réintégration rapide est encourageante dans l'optique d'obtenir du temps de jeu très rapidement.

Cela pourrait même être ce mercredi pour la réception de Strasbourg, même si le déplacement à Lens dimanche prochain est considéré comme le match le plus important vu le statut de dauphin des Lensois (cinq points derrière le PSG). Les Parisiens déplorent par contre l'incertitude autour de la participation de Danilo (suite à un soucis à la hanche) et aux absences actées de Presnel Kimpembe (blessure au tendon d'Achille) et de Nuno Mendes (cuisse).