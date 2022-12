La stat qui illustre la grande forme de KDB avec City

En 20 matchs, Kevin De Bruyne a déjà dépassé son total de passes décisives de la saison dernière.

S’il n’a pas brillé avec les Diables durant le Mondial, Kevin De Bruyne réalise un début de saison majuscule avec Manchester City. Double passeur contre Liverpool jeudi dernier, le maestro de Manchester City a distillé ses 14e et 15e assists de la saison, toutes compétitions confondues. C’est déjà mieux que sur l’ensemble de la saison dernière avec City (14 assists en 45 matchs).

Meilleur passeur de Premier League (10 assists) devant les Gunners Bukayo Saka (6) et Gabriel Jesus (5), KDB a aussi délivré trois assists en Ligue des Champions (seuls Lionel Messi et Diogo Jota font mieux avec quatre passes décisives) et 2 en EFL Cup.

Des stats que le Diable Rouge aura encore l’occasion d’embellir avant le nouvel an: City a encore deux matchs de championnat cette semaine: à Leeds ce soir et contre Everton samedi.