Chelsea sur le point de déjà boucler une deuxième arrivée hivernale

Après David Datro Fofana, jeune attaquant ivoirien en provenance de Molde, Chelsea va enregistrer le recrutement d'Andrey Santos (18 ans). Le milieu de terrain brésilien arrive en provenance de Vasco da Gama.

Selon le journaliste Fabrizio Romano, Andrey Santos est attendu ce jeudi à Londres pour passer sa visite médicale. Il signera ensuite un contrat à long terme avec Chelsea, qui devra alors payer 12,5 millions d'euros.

Brazilian midfielder Andrey Santos will arrive in London today to undergo medical tests and then sign long-term contract with Chelsea. €12.5m deal has been signed with Vasco da Gama. 🔵🛬 #CFC



No loan back to Vasco, at the moment he's staying and then decision will be made. pic.twitter.com/17WgRRxzcZ