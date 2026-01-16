Formé à Bruges, il révèle : "J'étais supporter d'Anderlecht"

Mathis Servais se révèle totalement aux yeux du grand public désormais sous les couleurs du KV Malines, après un passage à Beveren. Durant sa jeunesse, il a été formé à Bruges, mais a fait une drôle de révélation.

Mathis Servais était l'invité du Gril de la RTBF et s'est notamment exprimé sur ses jeunes années brugeoises, lui qui a souvent été comparé à Hans Vanaken pour son style de jeu. "Hans aime avoir le ballon dans les pieds. J'aime aussi faire de longues courses", nuance-t-il.

Servais a eu la surprise de recevoir... deux points au Soulier d'Or dimanche dernir. "Je ne le savais pas, mon père me l'a dit cette semaine. Je ne mérite peut-être pas vraiment ces points, beaucoup de joueurs de D1A les méritaient davantage", estime le milieu de terrain.

C'est un Brugeois qui a été sacré, mais pas le favori de Mathis Servais. "J'aurais plutôt choisi Hans Vanaken ou Christos Tzolis", déclare-t-il. "L'Union ? Ils ont des bons joueurs comme David ou Moris mais leur force est surtout le collectif".

Supporter... d'Anderlecht en tant que jeune de Bruges

Dans sa jeunesse, Mathis Servais, pourtant formé à Bruges, était... supporter d'Anderlecht. Sa grande idole, Matias Suarez, a pris sa retraite tout récemment. "Je ne peux plus être supporter d'Anderlecht aujourd'hui", rigole-t-il. "Mais marquer contre eux en novembre était spécial, surtout pour mon père qui, lui, en est toujours supporter".

Le KV Malines espère rester à la lutte pour le top 6 jusqu'au bout : "Nous ne pouvons pas perdre trop de points. Le titre ? Ca se jouera entre Bruges et l'Union. Je n'ai pas de préférence. Pour nous, l'essentiel sera de d'être solides, puis de nous montrer en Playoffs".