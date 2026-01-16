Formé à Bruges, il révèle : "J'étais supporter d'Anderlecht"

Formé à Bruges, il révèle : "J'étais supporter d'Anderlecht"
Photo: © photonews

Suis Walfoot dès à présent sur Instagram!

Mathis Servais se révèle totalement aux yeux du grand public désormais sous les couleurs du KV Malines, après un passage à Beveren. Durant sa jeunesse, il a été formé à Bruges, mais a fait une drôle de révélation.

Mathis Servais était l'invité du Gril de la RTBF et s'est notamment exprimé sur ses jeunes années brugeoises, lui qui a souvent été comparé à Hans Vanaken pour son style de jeu. "Hans aime avoir le ballon dans les pieds. J'aime aussi faire de longues courses", nuance-t-il. 

Servais a eu la surprise de recevoir... deux points au Soulier d'Or dimanche dernir. "Je ne le savais pas, mon père me l'a dit cette semaine. Je ne mérite peut-être pas vraiment ces points, beaucoup de joueurs de D1A les méritaient davantage", estime le milieu de terrain. 

C'est un Brugeois qui a été sacré, mais pas le favori de Mathis Servais. "J'aurais plutôt choisi Hans Vanaken ou Christos Tzolis", déclare-t-il. "L'Union ? Ils ont des bons joueurs comme David ou Moris mais leur force est surtout le collectif". 

Supporter... d'Anderlecht en tant que jeune de Bruges 

Dans sa jeunesse, Mathis Servais, pourtant formé à Bruges, était... supporter d'Anderlecht. Sa grande idole, Matias Suarez, a pris sa retraite tout récemment. "Je ne peux plus être supporter d'Anderlecht aujourd'hui", rigole-t-il. "Mais marquer contre eux en novembre était spécial, surtout pour mon père qui, lui, en est toujours supporter". 

Lire aussi… Bart Verhaeghe est descendu dans le vestiaire : "En tant que coach, ça ne doit pas te plaire"
Le KV Malines espère rester à la lutte pour le top 6 jusqu'au bout : "Nous ne pouvons pas perdre trop de points. Le titre ? Ca se jouera entre Bruges et l'Union. Je n'ai pas de préférence. Pour nous, l'essentiel sera de d'être solides, puis de nous montrer en Playoffs". 

Commentaire
Corrigeer
Une erreur dans l'article ci-dessus? Annoncez le ici!

Inscrivez-vous maintenant à la newsletter de Walfoot
Jupiler Pro League
Jupiler Pro League Actualité Calendrier Enregistrer le calendrier Classement Stats Transferts
Coupe de Belgique
Coupe de Belgique Actualité Calendrier Enregistrer le calendrier Stats Transferts
Anderlecht
FC Bruges
Mathis Servais

Plus de news

Les dernières rumeurs, les officialisations : suivez le mercato en direct ! 16/01: Solheid - Nainggolan - Mebude

Les dernières rumeurs, les officialisations : suivez le mercato en direct ! 16/01: Solheid - Nainggolan - Mebude

18:20
Un jeune Liégeois proche d'un départ vers la RAAL La Louvière

Un jeune Liégeois proche d'un départ vers la RAAL La Louvière

18:20
Bart Verhaeghe est descendu dans le vestiaire : "En tant que coach, ça ne doit pas te plaire"

Bart Verhaeghe est descendu dans le vestiaire : "En tant que coach, ça ne doit pas te plaire"

12:00
1
Un grand retour et une surprise dans la sélection de Bruges pour la réception de la RAAL

Un grand retour et une surprise dans la sélection de Bruges pour la réception de la RAAL

11:20
Que peuvent apporter Gustav Mortensen et Teddy Teuma au Standard ? La réponse de Vincent Euvrard Interview

Que peuvent apporter Gustav Mortensen et Teddy Teuma au Standard ? La réponse de Vincent Euvrard

17:40
En fin de contrat cet été, Christian Burgess a été interrogé sur son avenir : voici sa réponse

En fin de contrat cet été, Christian Burgess a été interrogé sur son avenir : voici sa réponse

17:00
📷 La Belgique ne l'a pas oublié : un ancien trublion de Pro League se fait encore remarquer

📷 La Belgique ne l'a pas oublié : un ancien trublion de Pro League se fait encore remarquer

10:00
Mario Stroeykens en route vers un départ d'Anderlecht ? Voici les trois clubs les plus concrets

Mario Stroeykens en route vers un départ d'Anderlecht ? Voici les trois clubs les plus concrets

16:00
"Je ne pouvais pas refuser la proposition du Standard" : C'est officiel, Teddy Teuma est Rouche !

"Je ne pouvais pas refuser la proposition du Standard" : C'est officiel, Teddy Teuma est Rouche !

17:21
Ses premières minutes de jeu depuis août : le joker de l'Union dans la course au titre enfin de retour Analyse

Ses premières minutes de jeu depuis août : le joker de l'Union dans la course au titre enfin de retour

16:20
Des nouvelles de Largie Ramazani : le joueur belge décisif en Espagne

Des nouvelles de Largie Ramazani : le joueur belge décisif en Espagne

16:40
Des surprises pour 2026 ? Les cinq joueurs qui pourraient apporter un nouveau souffle à la saison de l'Union Analyse

Des surprises pour 2026 ? Les cinq joueurs qui pourraient apporter un nouveau souffle à la saison de l'Union

15:20
"L'argent n'a jamais été mon moteur" : Casper Nielsen revient sur sa décision de rejoindre le Standard

"L'argent n'a jamais été mon moteur" : Casper Nielsen revient sur sa décision de rejoindre le Standard

15:40
Six absents, mais des transferts prêts pour Charleroi : les nouvelles du Standard avant le choc wallon Interview

Six absents, mais des transferts prêts pour Charleroi : les nouvelles du Standard avant le choc wallon

14:40
Voici le calendrier des demi-finales de la Coupe de Belgique

Voici le calendrier des demi-finales de la Coupe de Belgique

13:40
OFFICIEL : Radja Nainggolan quitte Lokeren et se lance dans un nouveau défi

OFFICIEL : Radja Nainggolan quitte Lokeren et se lance dans un nouveau défi

15:04
1
Grande nouvelle au RSC Anderlecht : tout est en ordre concernant la prolongation d'un cadre

Grande nouvelle au RSC Anderlecht : tout est en ordre concernant la prolongation d'un cadre

11:40
Vincent Kompany annonce une bonne nouvelle avant le déplacement du Bayern à Leipzig

Vincent Kompany annonce une bonne nouvelle avant le déplacement du Bayern à Leipzig

14:20
"Je suis un bon exemple de ça" : Wout Faes revient sur ses derniers mois compliqués en Angleterre

"Je suis un bon exemple de ça" : Wout Faes revient sur ses derniers mois compliqués en Angleterre

14:00
"J'ai rapidement été convaincu" : les premiers mots de Gustav Mortensen sous les couleurs du Standard

"J'ai rapidement été convaincu" : les premiers mots de Gustav Mortensen sous les couleurs du Standard

13:00
Genk frappe un grand coup pour verrouiller l'un de ses grands talents

Genk frappe un grand coup pour verrouiller l'un de ses grands talents

13:20
📷 Ca se passe mal sur le terrain, mais Johan Bakayoko s'éclate en bonne compagnie en dehors

📷 Ca se passe mal sur le terrain, mais Johan Bakayoko s'éclate en bonne compagnie en dehors

12:40
Ni De Busser, ni Leysen, voici qui doit venir concurrencer Coosemans à Anderlecht

Ni De Busser, ni Leysen, voici qui doit venir concurrencer Coosemans à Anderlecht

11:00
Ca fera sourire Marc Brys : Samuel Eto'o sanctionné par la confédération africaine

Ca fera sourire Marc Brys : Samuel Eto'o sanctionné par la confédération africaine

12:20
Petite révolution à Anderlecht en vue de la saison 2026-2027

Petite révolution à Anderlecht en vue de la saison 2026-2027

08:00
Le cas Thorgan Hazard fait du bruit en interne : Besnik Hasi s'en mêle

Le cas Thorgan Hazard fait du bruit en interne : Besnik Hasi s'en mêle

07:40
1
L'ancien propriétaire de Mouscron, Gérard Lopez, remis à sa place par une légende

L'ancien propriétaire de Mouscron, Gérard Lopez, remis à sa place par une légende

10:30
En manque de temps de jeu, un Diable Rouge peut rebondir en Serie A

En manque de temps de jeu, un Diable Rouge peut rebondir en Serie A

09:30
Sans surprise, Gand n'est pas ravi de l'arbitrage face à Anderlecht

Sans surprise, Gand n'est pas ravi de l'arbitrage face à Anderlecht

06:00
3
L'Antwerp est très déçu : une pépite qui vaut 8 millions partira bien gratuite en juin

L'Antwerp est très déçu : une pépite qui vaut 8 millions partira bien gratuite en juin

08:30
Le Club de Bruges prépare un grand ménage cet hiver

Le Club de Bruges prépare un grand ménage cet hiver

07:20
Thibaut Courtois en colère : "C'est honteux"

Thibaut Courtois en colère : "C'est honteux"

09:00
"J'aurais compris que l'arbitre me mette rouge" : Marco Kana devait-il être exclu ? Réaction

"J'aurais compris que l'arbitre me mette rouge" : Marco Kana devait-il être exclu ?

23:37
1
Manchester City entre dans la danse : un joueur du Club de Bruges ciblé

Manchester City entre dans la danse : un joueur du Club de Bruges ciblé

07:00
"Absolument inacceptable" : Hein Vanhaezebrouck démonte l'arbitrage du match Anderlecht - La Gantoise

"Absolument inacceptable" : Hein Vanhaezebrouck démonte l'arbitrage du match Anderlecht - La Gantoise

23:20
1
Anderlecht fait le strict minimum face à un Gand inoffensif et se hisse en demi-finales

Anderlecht fait le strict minimum face à un Gand inoffensif et se hisse en demi-finales

22:35

Plus de news

Les plus populaires

Jupiler Pro League

 Journée 21
FC Bruges FC Bruges 20:45 RAAL La Louvière RAAL La Louvière
Zulte Waregem Zulte Waregem 17/01 KRC Genk KRC Genk
Westerlo Westerlo 17/01 Cercle de Bruges Cercle de Bruges
Union SG Union SG 17/01 KV Malines KV Malines
La Gantoise La Gantoise 18/01 Anderlecht Anderlecht
FCV Dender EH FCV Dender EH 18/01 Antwerp Antwerp
Charleroi Charleroi 18/01 Standard Standard
STVV STVV 18/01 OH Louvain OH Louvain
Contactez nous / Histoire / Politique de confidentialité / offre d'emploi / Partenaires
Cookies Paramètres / Désactiver les notifications push
© 2002-2026 www.walfoot.be All Rights Reserved