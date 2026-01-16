Interview Que peuvent apporter Gustav Mortensen et Teddy Teuma au Standard ? La réponse de Vincent Euvrard

Loïc Woos
Loïc Woos, suiveur du Standard
Commentaire
Que peuvent apporter Gustav Mortensen et Teddy Teuma au Standard ? La réponse de Vincent Euvrard
Photo: © photonews
Ce vendredi en conférence de presse, Vincent Euvrard s'est exprimé sur les arrivées de Gustav Mortensen et Teddy Teuma, qui pourraient déjà faire partie du groupe pour le déplacement à Charleroi, ce dimanche. Cela ne devrait pas être le cas de Bernard Nguene.

Pour sa première conférence de presse d’avant-match de l’année civile, deux jours avant le déplacement à Charleroi, Vincent Euvrard a logiquement été interrogé sur le mercato des Rouches, particulièrement animé ces derniers jours. Le club liégeois a notamment officialisé l’arrivée de Gustav Mortensen, qui pourrait déjà figurer dans le groupe ce dimanche. L’entraîneur du Standard a détaillé les qualités de sa nouvelle recrue.

"Il est un véritable spécialiste du poste. On n'a presque pas joué avec un spécialiste du poste depuis que je suis arrivé, et c'est très important. C'est un joueur qui apporte offensivement, avec des courses et beaucoup de dynamisme. Et avant tout, c'est une personne respectueuse, honnête et travailleuse, trois valeurs que j'aime et qui sont la base pour avoir l'envie de s'améliorer."

"Il doit encore progresser sur plusieurs aspects, mais c'est normal, puisque c'est un jeune joueur de 21 ans. Ce qu'il doit améliorer est surtout défensif, il doit notamment gagner de la force dans les duels. Mais il sent les espaces, il a la capacité physique de se projeter vers l'avant et de faire les bons choix en attaque, dans les bons espaces. Il peut jouer sur le côté gauche d'une défense à 3 à la construction, comme piston dans une défense à 5,... Tout dépend de l'animation que l'on choisit."

Teddy Teuma, la pièce du puzzle qu'il manquait

Gustav Mortensen pourrait ne pas être la seule recrue à intégrer le groupe pour le choc wallon, puisque l’arrivée de Teddy Teuma pourrait être officialisée dès ce vendredi. Le milieu de terrain maltais, libéré de son contrat avec le Stade de Reims, est en bonne condition physique. La question de sa présence sur la feuille de match à Charleroi ne relèverait donc que de considérations administratives.

"Teuma est un profil intéressant, c'est pour ça qu'on le fait. Il nous manquait de la qualité dans les combinaisons et dans les connexions, ainsi que des buts et des passes décisives. On sait ce que Teddy peut apporter, c'est un joueur très malin avec beaucoup d'expérience, mais qui l'était déjà à son arrivée à l'Union."

Lire aussi… Six absents, mais des transferts prêts pour Charleroi : les nouvelles du Standard avant le choc wallon

"Il sait où aller dans les espaces, comment se positionner, il sait connecter avec les joueurs,... On a besoin de joueurs comme lui pour donner la bonne dernière passe. Et pas seulement des ballons tranchants, mais aussi des petits une-deux pour libérer quelqu'un devant le but. Il est aussi excellent sur les phases arrêtées, il a un bon centre, une bonne frappe,..."

Teddy a un peu vieilli, mais ses actions décisives n'ont pas diminué"

Un profil complet, donc, qui correspond précisément à ce qui manquait au Standard pour fluidifier son jeu. Sur le papier, le trio Marco Ilaimaharitra – Casper Nielsen – Teddy Teuma apparaît particulièrement complémentaire, avec la présence d’un véritable numéro 6, d’un numéro 8 et d’un numéro 10.

"Teddy a un peu vieilli, mais ses actions décisives n'ont pas diminué. Il l'a été neuf fois (4 buts, 5 assists) en un peu plus de 1000 minutes, et ses statistiques des saisons précédentes étaient similaires. Rendre un joueur décisif, c'est peut-être ce qu'il y a de plus difficile à lui apprendre. Mais Teddy a déjà ça en lui."

Un duo heureux de se retrouver

Nielsen – Teuma, c’est aussi le retour d’une association qui avait permis à l’Union Saint-Gilloise de remonter en première division, avant le parcours que l’on connaît, aux côtés notamment d’un certain Lazare Amani, qui doit se dire qu’il est arrivé à Sclessin un an trop tôt. Les deux joueurs ont d’ailleurs eu l’occasion de se croiser à l’académie ce vendredi et n’ont pas manqué de se saluer.

"C'est toujours très positif quand deux joueurs se connaissent. Je disais à Casper ce matin qu'il ne vient jamais dans mon bureau me dire bonjour, mais qu'aujourd'hui, il est venu car Teddy y était. C'est surtout à lui qu'il est venu dire bonjour (rires). On voyait que ça faisait plaisir aux deux de se retrouver, et ça aide toujours d'avoir déjà des connexions dans le groupe", a souri Vincent Euvrard, qui a déjà eu l’occasion de présenter son projet à un Teddy Teuma visiblement séduit.

"Il m'a confirmé qu'il y avait beaucoup de similitudes entre la mentalité de l'Union et celle du Standard, dans l'intensité et dans la manière de vivre les choses. Il s'adaptera rapidement. Physiquement, il est déjà capable de jouer 60 ou 70 minutes à un bon niveau", a conclu le T1 des Rouches, confirmant enfin que deux à trois départs pourraient encore intervenir afin d’équilibrer le noyau.

Corrigeer
Une erreur dans l'article ci-dessus? Annoncez le ici!

Inscrivez-vous maintenant à la newsletter de Walfoot
