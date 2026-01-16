Lorient enfonce Monaco dans la crise : Sébastien Pocognoli et Wout Faes en déroute

Chafik Ouassal
| Commentaire
Lorient enfonce Monaco dans la crise : Sébastien Pocognoli et Wout Faes en déroute
Photo: © photonews

Suis Walfoot dès à présent sur WhatsApp !

L'ASM recevait Lorient en ouverture de la 18e journée de Ligue 1. Un match important pour les Monégasques de Sébastien Pocognoli en quête d'une victoire bien nécessaire.

Les temps sont durs pour Monaco et Sébastien Pocognoli en Ligue 1, qui restaient avant cette rencontre sur une seule victoire le 29 novembre (certes, de prestige face au PSG) lors des sept dernières rencontres de championnat.

Devant des supporters qui ont fait part de leur mécontentement, l'ASM espérait relancer la machine en accueillant Lorient et surtout surfer sur la qualification en coupe. Mais il n'en est rien. Wout Faes, fraîche recrue monégasque, était déjà titularisé par Pocognoli aux côtés d'Eric Dier, mais le Diable Rouge n'a rien pu faire pour éviter le naufrage. 

En pleine confiance, Lorient gardait la tête haute durant une mi-temps face à des Monégasques qui ne concrétisaient pas. Les visiteurs lançaient même le match après le repos. Dieng battait Kohn et ouvrait le score pour les visiteurs après l'heure de jeu (68e).

7e défaite en 8 rencontres, un triste record

Sébastien Pocognoli faisait monter Ansu Fati qui égalisait moins de dix minutes après sa montée (75e). Mais l'ASM manquait le coche et voyait Lorient reprendre l’avantage sur une frappe de Makengo détournée par Dier (85e). Monaco n’avait pas le temps de repartir que Karim plantait un bijou dans la lucarne (86e) pour sceller la victoire des visiteurs.

Une victoire de prestige pour Lorient qui enfonce le club de la Principauté dans la crise avec une 7e défaite en 8 matchs de Ligue 1, la pire série de l’histoire du club de la Principauté en Ligue 1. Au classement, Monaco reste 9e et ne risque pas de faire baisser le mécontentement de ses supporters.

Commentaire
Corrigeer
Une erreur dans l'article ci-dessus? Annoncez le ici!

Inscrivez-vous maintenant à la newsletter de Walfoot
Ligue 1
Ligue 1 Actualité Calendrier Enregistrer le calendrier Classement Stats Transferts
Monaco
Lorient
Wout Faes
Sébastien Pocognoli

Plus de news

Les dernières rumeurs, les officialisations : suivez le mercato en direct ! 16/01: Surdez - Bastien - Solheid

Les dernières rumeurs, les officialisations : suivez le mercato en direct ! 16/01: Surdez - Bastien - Solheid

23:00
Officiel : La Gantoise continue son ménage d'hiver et fait ses adieux à un attaquant

Officiel : La Gantoise continue son ménage d'hiver et fait ses adieux à un attaquant

23:00
Incroyable : la RAAL va s'imposer chez un Bruges à 10 et ponctue la semaine de cauchemar d'Ivan Leko !

Incroyable : la RAAL va s'imposer chez un Bruges à 10 et ponctue la semaine de cauchemar d'Ivan Leko !

22:45
Seraing s'offre le scalp du RWDM et sort de la zone rouge

Seraing s'offre le scalp du RWDM et sort de la zone rouge

22:31
Lucas Biglia rend un bel hommage à "son frère" Matías Suárez

Lucas Biglia rend un bel hommage à "son frère" Matías Suárez

22:03
Pas de retour à Anderlecht : Julien Duranville serait proche d'un transfert surprise cet hiver

Pas de retour à Anderlecht : Julien Duranville serait proche d'un transfert surprise cet hiver

21:40
Matthieu Epolo au top de sa forme : "Montrer que j'ai les qualités pour être un grand gardien du Standard" Interview

Matthieu Epolo au top de sa forme : "Montrer que j'ai les qualités pour être un grand gardien du Standard"

20:40
"Mourinho ne réussirait pas non plus à l'Union" : la vision du club expliquée par son CEO Philippe Bormans

"Mourinho ne réussirait pas non plus à l'Union" : la vision du club expliquée par son CEO Philippe Bormans

21:00
1
Clap de fin pour Michel-Ange Balikwisha au Celtic ?

Clap de fin pour Michel-Ange Balikwisha au Celtic ?

20:20
L'Union, Anderlecht ou Charleroi champion de Belgique ? Voici le système d'attribution des tickets européens

L'Union, Anderlecht ou Charleroi champion de Belgique ? Voici le système d'attribution des tickets européens

20:00
"Encore beaucoup de plaisir à jouer au football" : Radja Nainggolan a encore beaucoup à donner

"Encore beaucoup de plaisir à jouer au football" : Radja Nainggolan a encore beaucoup à donner

19:42
Bonne nouvelle pour Bruges : une nouvelle étape franchie vers la construction de son nouveau stade

Bonne nouvelle pour Bruges : une nouvelle étape franchie vers la construction de son nouveau stade

19:28
En cas de non-prolongation de Colin Coosemans, voici trois gardiens qui pourraient rejoindre Anderlecht

En cas de non-prolongation de Colin Coosemans, voici trois gardiens qui pourraient rejoindre Anderlecht

19:00
"Je suis un bon exemple de ça" : Wout Faes revient sur ses derniers mois compliqués en Angleterre

"Je suis un bon exemple de ça" : Wout Faes revient sur ses derniers mois compliqués en Angleterre

14:00
Un club de Pro League en discussions pour signer Samuel Bastien

Un club de Pro League en discussions pour signer Samuel Bastien

18:40
Que peuvent apporter Gustav Mortensen et Teddy Teuma au Standard ? La réponse de Vincent Euvrard Interview

Que peuvent apporter Gustav Mortensen et Teddy Teuma au Standard ? La réponse de Vincent Euvrard

17:40
Un jeune Liégeois proche d'un départ vers la RAAL La Louvière

Un jeune Liégeois proche d'un départ vers la RAAL La Louvière

18:20
Formé à Bruges, il révèle : "J'étais supporter d'Anderlecht"

Formé à Bruges, il révèle : "J'étais supporter d'Anderlecht"

18:00
"Je ne pouvais pas refuser la proposition du Standard" : C'est officiel, Teddy Teuma est Rouche !

"Je ne pouvais pas refuser la proposition du Standard" : C'est officiel, Teddy Teuma est Rouche !

17:21
En fin de contrat cet été, Christian Burgess a été interrogé sur son avenir : voici sa réponse

En fin de contrat cet été, Christian Burgess a été interrogé sur son avenir : voici sa réponse

17:00
Ses premières minutes de jeu depuis août : le joker de l'Union dans la course au titre enfin de retour Analyse

Ses premières minutes de jeu depuis août : le joker de l'Union dans la course au titre enfin de retour

16:20
Des nouvelles de Largie Ramazani : le joueur belge décisif en Espagne

Des nouvelles de Largie Ramazani : le joueur belge décisif en Espagne

16:40
Mario Stroeykens en route vers un départ d'Anderlecht ? Voici les trois clubs les plus concrets

Mario Stroeykens en route vers un départ d'Anderlecht ? Voici les trois clubs les plus concrets

16:00
Des surprises pour 2026 ? Les cinq joueurs qui pourraient apporter un nouveau souffle à la saison de l'Union Analyse

Des surprises pour 2026 ? Les cinq joueurs qui pourraient apporter un nouveau souffle à la saison de l'Union

15:20
"L'argent n'a jamais été mon moteur" : Casper Nielsen revient sur sa décision de rejoindre le Standard

"L'argent n'a jamais été mon moteur" : Casper Nielsen revient sur sa décision de rejoindre le Standard

15:40
Six absents, mais des transferts prêts pour Charleroi : les nouvelles du Standard avant le choc wallon Interview

Six absents, mais des transferts prêts pour Charleroi : les nouvelles du Standard avant le choc wallon

14:40
OFFICIEL : Radja Nainggolan quitte Lokeren et se lance dans un nouveau défi

OFFICIEL : Radja Nainggolan quitte Lokeren et se lance dans un nouveau défi

15:04
1
Vincent Kompany annonce une bonne nouvelle avant le déplacement du Bayern à Leipzig

Vincent Kompany annonce une bonne nouvelle avant le déplacement du Bayern à Leipzig

14:20
Voici le calendrier des demi-finales de la Coupe de Belgique

Voici le calendrier des demi-finales de la Coupe de Belgique

13:40
Genk frappe un grand coup pour verrouiller l'un de ses grands talents

Genk frappe un grand coup pour verrouiller l'un de ses grands talents

13:20
"J'ai rapidement été convaincu" : les premiers mots de Gustav Mortensen sous les couleurs du Standard

"J'ai rapidement été convaincu" : les premiers mots de Gustav Mortensen sous les couleurs du Standard

13:00
📷 Ca se passe mal sur le terrain, mais Johan Bakayoko s'éclate en bonne compagnie en dehors

📷 Ca se passe mal sur le terrain, mais Johan Bakayoko s'éclate en bonne compagnie en dehors

12:40
Ca fera sourire Marc Brys : Samuel Eto'o sanctionné par la confédération africaine

Ca fera sourire Marc Brys : Samuel Eto'o sanctionné par la confédération africaine

12:20
Grande nouvelle au RSC Anderlecht : tout est en ordre concernant la prolongation d'un cadre

Grande nouvelle au RSC Anderlecht : tout est en ordre concernant la prolongation d'un cadre

11:40
Bart Verhaeghe est descendu dans le vestiaire : "En tant que coach, ça ne doit pas te plaire"

Bart Verhaeghe est descendu dans le vestiaire : "En tant que coach, ça ne doit pas te plaire"

12:00
2
Un grand retour et une surprise dans la sélection de Bruges pour la réception de la RAAL

Un grand retour et une surprise dans la sélection de Bruges pour la réception de la RAAL

11:20

Plus de news

Les plus populaires

Ligue 1

 Journée 18
Monaco Monaco 1-3 Lorient Lorient
PSG PSG 3-0 Lille OSC Lille OSC
Lens Lens 17/01 Auxerre Auxerre
Toulouse Toulouse 17/01 Nice Nice
Angers Angers 17/01 Marseille Marseille
Strasbourg Strasbourg 18/01 Metz Metz
Nantes Nantes 18/01 Paris FC Paris FC
Rennes Rennes 18/01 Le Havre Le Havre
Lyon Lyon 18/01 Brest Brest
Contactez nous / Histoire / Politique de confidentialité / offre d'emploi / Partenaires
Cookies Paramètres / Désactiver les notifications push
© 2002-2026 www.walfoot.be All Rights Reserved