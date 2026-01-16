Lorient enfonce Monaco dans la crise : Sébastien Pocognoli et Wout Faes en déroute

L'ASM recevait Lorient en ouverture de la 18e journée de Ligue 1. Un match important pour les Monégasques de Sébastien Pocognoli en quête d'une victoire bien nécessaire.

Les temps sont durs pour Monaco et Sébastien Pocognoli en Ligue 1, qui restaient avant cette rencontre sur une seule victoire le 29 novembre (certes, de prestige face au PSG) lors des sept dernières rencontres de championnat.

Devant des supporters qui ont fait part de leur mécontentement, l'ASM espérait relancer la machine en accueillant Lorient et surtout surfer sur la qualification en coupe. Mais il n'en est rien. Wout Faes, fraîche recrue monégasque, était déjà titularisé par Pocognoli aux côtés d'Eric Dier, mais le Diable Rouge n'a rien pu faire pour éviter le naufrage.

Les premiers pas de 𝐖𝐨𝐮𝐭 𝐅𝐚𝐞𝐬 en 𝐑𝐨𝐮𝐠𝐞 & 𝐁𝐥𝐚𝐧𝐜



‣ #ASMFCL pic.twitter.com/QaYRsjJkot — AS Monaco 🇲🇨 (@AS_Monaco) January 16, 2026

En pleine confiance, Lorient gardait la tête haute durant une mi-temps face à des Monégasques qui ne concrétisaient pas. Les visiteurs lançaient même le match après le repos. Dieng battait Kohn et ouvrait le score pour les visiteurs après l'heure de jeu (68e).

7e défaite en 8 rencontres, un triste record

Sébastien Pocognoli faisait monter Ansu Fati qui égalisait moins de dix minutes après sa montée (75e). Mais l'ASM manquait le coche et voyait Lorient reprendre l’avantage sur une frappe de Makengo détournée par Dier (85e). Monaco n’avait pas le temps de repartir que Karim plantait un bijou dans la lucarne (86e) pour sceller la victoire des visiteurs.





Une victoire de prestige pour Lorient qui enfonce le club de la Principauté dans la crise avec une 7e défaite en 8 matchs de Ligue 1, la pire série de l’histoire du club de la Principauté en Ligue 1. Au classement, Monaco reste 9e et ne risque pas de faire baisser le mécontentement de ses supporters.