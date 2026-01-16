Interview Six absents, mais des transferts prêts pour Charleroi : les nouvelles du Standard avant le choc wallon

Pour le déplacement au Sporting Charleroi, Vincent Euvrard sera encore privé de six joueurs. L'entraîneur du Standard pourrait toutefois compter sur Gustav Mortensen, et peut-être sur Teddy Teuma, dont l'arrivée devrait être officialisée dans le courant de la journée.

Avant de partir en stage hivernal à Lagos, Vincent Euvrard nous confiait espérer pouvoir compter sur l’intégralité de son groupe pour le déplacement au Sporting Charleroi, ce dimanche, dans le cadre de la 21e journée. Ce ne sera pas le cas, puisque le T1 des Rouches sera tout de même privé de… six éléments, jouant généralement un rôle important dans le groupe.

"La rencontre arrive encore trop tôt pour Fossey, Homawoo et Karamoko. Nous sommes aussi revenus de stage avec les blessures de Bolingoli (qui souffre d'une déchirure des ischios et qui sera absent au minimum un mois) et de El Hankouri (qui a rechuté de sa précédente blessure musculaire et qui manquera trois à quatre semaines). Enfin, Timothé Nkada est suspendu."

Gustav Mortensen devrait être dans le groupe

Pas encore un noyau complet, donc, et les absences de Karamoko et Homawoo forcent Vincent Euvrard à reprendre David Bates dans le groupe, alors qu’il aurait préféré le relancer avec les U23 afin de lui permettre de retrouver du rythme. "La difficulté, c'est que le match du SL16 est samedi soir et le nôtre dimanche."

"Je dois encore y réfléchir, mais il devient théoriquement le troisième défenseur central de la hiérarchie, derrière Hautekiet et Dierckx. Si quelque chose arrive avec eux tôt dans le match, c'est probablement David Bates qui entrera", a confié Vincent Euvrard, qui s’est ensuite exprimé sur les nouveaux joueurs susceptibles d’intégrer le groupe. Gustav Mortensen devrait en être, tandis que ce sera une course contre-la-montre pour les autres.

Teddy Teuma est physiquement déjà prêt

"Ce n'est pas encore sûr à 100 %. J'espère avoir au moins un, voire deux nouveaux joueurs dans le groupe. Mortensen s'est entraîné pour la première fois aujourd'hui après sa signature d'hier. On attend, dans quelques heures, un deuxième transfert (celui de Teddy Teuma), et le troisième mettra un peu plus de temps. On peut espérer pouvoir dire lundi que nous avons trois nouveaux joueurs", a conclu Vincent Euvrard.

Si ce ne sera donc pas le cas de Bernard Nguene, Teddy Teuma pourrait aussi être dans le groupe, d’autant que le Maltais a beaucoup joué cette saison et est donc en bonne forme physique. "Il a joué environ 1200 minutes toutes compétitions confondues. Il est au moins prêt à jouer 60 ou 75 minutes à un bon niveau. Ce n'est pas facile de trouver un joueur avec ce profil en hiver, on a rapidement agi quand on a su qu'il était sur le marché." Le concernant, la question de sa présence ne porte donc plus que sur le volet administratif.

