"Encore beaucoup de plaisir à jouer au football" : Radja Nainggolan a encore beaucoup à donner

Chafik Ouassal
| Commentaire
"Encore beaucoup de plaisir à jouer au football" : Radja Nainggolan a encore beaucoup à donner

Le 'Ninja' a finalement obtenu son transfert. Il quitte Lokeren pour un autre club de Challenger Pro League, la formation du sulfureux Stijn Stijnen.

Suite à l'annonce de sa signature au Patro Eisden, il y avait foule dans la petite salle de presse du club, à l'occasion de la conférence de presse de Radja Nainggolan. L'ancien Diable Rouge a posé aux côtés de son nouveau coach, Stijn Stijnen, avec son maillot floqué du numéro 44.

"J'ai eu de très bonnes conversations avec l'entraîneur Stijnen. Nous sommes un peu sur la même longueur d'ondes, mais le plus important, c'est le terrain. L'entraîneur a un plan avec moi et autour de moi. Je vais essayer de le mettre en œuvre du mieux possible. Pour le reste, j'éprouve encore beaucoup de plaisir à jouer au football, j'ai toujours la faim de gagner", a expliqué le 'Ninja' dans des propos repris par Het Nieuwsblad.

"J'ai passé de beaux moments à Lokeren. Finalement, il faut faire des choix et ici au Patro, c'était le choix qui me donnait le plus de confiance. Je suis ici pour faire grandir le Patro. J'ai déjà dû prendre des décisions difficiles par le passé, mais ici, la question était : qui me fait le plus confiance ? C'était le Patro. Je pense qu'il y a encore beaucoup de marge de progression ici et que je peux apporter ma contribution. Cela fait plaisir de sentir autant de confiance ici", poursuit le milieu de terrain.

Radja peut nous apporter beaucoup

Son nouvel entraîneur est aux anges : "C'est une excellente chose pour le Patro et toute la région.  Un joueur de ce niveau est un cadeau pour nous, à la grande joie également de la grande communauté italienne de Maasmechelen", se réjouit l'ancien portier de Bruges.

"Ce n'était pas facile, Lokeren a tout fait pour le garder, mais nous avons persisté. Radja peut nous apporter beaucoup. L'expérience qu'il a acquise au cours de sa carrière sera précieuse. Ensemble, nous pouvons devenir plus forts en tant que club et en tant qu'équipe", se satisfait-il encore.

"L'été dernier, nous avions déjà Radja dans notre viseur. Puis, il nous a impressionnés en séries play-offs. Je suis content que ça se soit concrétisé. Et merci aussi à Lokeren d'avoir mené le transfert à bien de manière constructive", a remercié le CEO du club Wouter Corstjens. 

