Clap de fin pour Michel-Ange Balikwisha au Celtic ?

Chafik Ouassal
| Commentaire
Clap de fin pour Michel-Ange Balikwisha au Celtic ?
Photo: © photonews

Le Celtic l'avait recruté l'été dernier pour environ six millions d'euros après de longues négociations avec l'Antwerp.

Michel-Ange Balikwisha avait fait ses débuts lors du derby très disputé contre les Rangers, mais depuis il a connu pas mal de difficultés à s'imposer. Il compte treize apparitions, avec deux passes décisives à son actif sous les couleurs du Celtic.

Un passage compliqué donc, en plus de la crise que traverse le club de Glasgow pourtant habitué à jouer les premiers rôles dans le championnat écossais. L'ancien joueur du Standard a de nouveau été écarté de la sélection. Le joueur ne semble toujours pas avoir trouvé ses marques à Glasgow. 

Après son retour de la Coupe d'Afrique des nations avec la RDC, sa situation ne s'est pas améliorée. Balikwisha n'a pas été retenu pour les matchs contre Dundee United et Falkirk. Même lors de la victoire au Falkirk Stadium, il n'était pas sur la feuille de match, alors qu'il y avait pourtant peu d'alternatives offensives sur le banc.

Sa réaction a rapidement attiré l'attention sur les réseaux sociaux. Le joueur a supprimé des références au Celtic de son compte Instagram, y compris sa photo de profil, relève notamment le média Celtsarehere.


Des signes qui alimentent les spéculations sur son avenir. L'ailier de 24 ans espère encore se battre pour faire sa place dans l'équipe, mais du mouvement loin de l'Ecosse dès cet été semble de plus en plus réaliste.

