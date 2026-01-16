Voici le calendrier des demi-finales de la Coupe de Belgique

Voici le calendrier des demi-finales de la Coupe de Belgique
Photo: © photonews

Alors que les affiches des demi-finales de la Coupe de Belgique étaient déjà entièrement connues depuis ce jeudi soir, on connaît désormais les dates de ces futures rencontres. La Pro League a dévoilé le planning ce vendredi.

Les équipes qualifiées pour les demi-finales de la Coupe de Belgique sont le Sporting de Charleroi, l'Union Saint-Gilloise, l'Antwerp et Anderlecht. L'une d'entre elles soulèvera le trophée de la compétition en mai prochain à Bruxelles.

C'est l'affrontement entre le Sporting de Charleroi et l'Union Saint-Gilloise qui ouvrira le bal. La manche aller aura lieu au Mambourg le 4 février prochain à 20h30, tandis que la manche retour aura lieu la semaine suivante, le 11 février à la même heure, au Stade Joseph Marien. 

Anderlecht - Antwerp

En ce qui concerne le duel entre le Sporting d'Anderlecht et l'Antwerp, la rencontre aller aura lieu le 5 février à 20h30 et le retour le 12 février à la même heure. Les Mauves recevront les Anversois au Lotto Park lors du premier affrontement, tandis que la rencontre disputée la semaine suivante aura lieu au Bosuil.

La finale aura quant à elle lieu le 14 mai prochain au Stade Roi Baudouin. Cette année, une équipe détrônera donc le Club de Bruges, champion en titre de la Coupe de Belgique. Les Blauw en Zwart ont été éliminés en quarts de finale ce mardi par le Sporting de Charleroi.


La saison dernière, les Brugeois étaient venus à bout d'Anderlecht en finale. Ils s'étaient imposés sur le score de 2-1.

