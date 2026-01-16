En cas de non-prolongation de Colin Coosemans, voici trois gardiens qui pourraient rejoindre Anderlecht

Suis Walfoot dès à présent sur WhatsApp !

Anderlecht souhaite prolonger le contrat de Colin Coosemans, qui expire en juin 2027, mais aucun accord n'a encore été trouvé à ce stade. Les Mauves conservent donc également des alternatives en réserve.

Si Anderlecht ne parvient pas à trouver un accord de prolongation avec Colin Coosemans, le club pourrait se tourner vers Tobe Leysen. Le gardien d'OHL est depuis longtemps considéré comme une option fiable et connaît parfaitement la Pro League.

Le nom de Marcos Peano figure également sur la liste. Le portier de la RAAL La Louvière a impressionné par ses performances solides et est perçu comme une piste intéressante pour renforcer la concurrence au poste.

Autre profil suivi : Nacho Miras. Le gardien espagnol est réputé pour ses réflexes et son expérience, et représenterait une option accessible si Anderlecht devait rapidement se positionner.

Une situation étroitement liée au départ de Mads Kikkenborg

La situation est étroitement liée au départ de Mads Kikkenborg, qui dispose d’un accord avec Molde. Anderlecht est par ailleurs tout proche d’attirer Justin Heekeren en provenance de Schalke 04 pour occuper le rôle de deuxième gardien.

Dans l’idéal, les Mauves espèrent toujours prolonger Colin Coosemans. Si cela n’aboutit pas, le club recordman de titres en Belgique pourrait activer l’une des alternatives évoquées.