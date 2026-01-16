Matthieu Epolo au top de sa forme : "Montrer que j'ai les qualités pour être un grand gardien du Standard"

Devenu vice-capitaine du Standard et international congolais, Matthieu Epolo a changé de statut depuis quelques mois. En constante progression, le portier de 21 ans garde les pieds sur terre et ne pense pas encore à un départ de Sclessin.

En fin d'année 2025, Matthieu Epolo a passé la barre des 50 matchs officiels avec l'équipe première du Standard (53 actuellement). Souvent contesté la saison dernière — l'arrivée en prêt sans option de Gavin Bazunu en témoignait —, le portier congolais s'impose aujourd'hui comme le titulaire indiscutable des Rouches et porte même le brassard de capitaine depuis la blessure de Marlon Fossey.

"Mon statut a un peu évolué depuis que je suis vice-capitaine (et international). Mais dans le vestiaire, je suis le même et mon comportement ne change pas. Mais oui, je suis parmi les plus anciens du vestiaire et je commence à avoir connu pas mal de joueurs ici", a déclaré Epolo en conférence de presse, ce vendredi, deux jours avant le déplacement à Charleroi.

Matthieu Epolo en nette progression

Dixième du classement des meilleurs gardiens lors de la récente cérémonie du Soulier d'Or, Matthieu Epolo paie sans doute encore l'étiquette collée à ses débuts officiels, marqués par quelques erreurs désormais révolues. À 21 ans, le gardien semble en progression constante et rappelle que son jeune âge est souvent oublié par ses détracteurs.

"Je sens que je progresse pas mal. Mon entourage est parfait, avec un bon staff, de bons coéquipiers, ma famille, mes coachs sur le côté. Je suis bien, dans le club parfait, avec des infrastructures de malade."

"J'ai tout pour réussir, et j'ai appris que c'est en travaillant qu'on obtient des récompenses. Je suis au top de ma forme et je veux continuer à montrer que j'ai les qualités pour devenir un grand gardien du Standard. Mais pour ça, il faut rester humble, les pieds sur terre et continuer à travailler."





Je veux continuer à montrer que j'ai les qualités pour devenir un grand gardien du Standard"

Alors qu'il avait été proche de quitter le club l'été dernier, Matthieu Epolo ne songe pas à un départ avant la fin de saison. Après avoir prolongé son contrat en octobre jusqu'en juin 2029, il veut d'abord vivre la lutte pour les premiers rôles avec les Rouches avant d’envisager l’étranger.

"Je ne forcerai jamais un départ. Si je dois partir, c'est qu'il y a un accord entre les clubs, mais ça ne sortira pas de ma bouche que je veux partir. Je suis dans l'un des meilleurs clubs de Belgique, pourquoi partir alors que je suis titulaire à 21 ans ?"

"S'il y a une offre, on y réfléchira, mais ce n'est pas dans ma tête. On a vu avec Toulouse comment ça s'est passé. Mon premier objectif est de gagner les dix finales restantes jusqu'aux Play-Offs", a conclu le gardien.