"Je ne pouvais pas refuser la proposition du Standard" : C'est officiel, Teddy Teuma est Rouche !

L'international maltais signe son grand retour en Belgique, après son passage marqué à l'Union, et défendra désormais les couleurs du Standard.

C'est officiel, Teddy Teuma est Rouche, il terminera la saison en bord de Meuse annonce le club. Le médian s'est engagé avec le Standard jusqu’à la fin de cette saison.

L'international maltais de 32 ans signe son retour en Belgique, après être arrivé chez nous en 2019. Il s'était fait connaître avec l’Union Saint-Gilloise, il compte plus de 160 matches pour les Bruxellois (31 buts et 44 passes décisives).

Il avait quitté notre capitale en 2023, pour le Stade de Reims. 69 matches plus tard il signe donc son retour en Jupiler Pro League, au grand bonheur de Marc Wilmots : "Je suis très satisfait d’avoir pu conclure ce transfert pour la suite de notre saison. Teddy va apporter à notre groupe son expérience, sa mentalité de guerrier, son leadership et sa capacité à créer le surnombre et le danger dans la surface adverse."

Pour Teddy Teuma, il s'agit d'une joie de retrouver la Belgique et une occasion de se relancer : "Je ne pouvais pas refuser la proposition du Standard de Liège. Je suis impatient de retrouver le championnat belge qui m’a tant apporté, de retrouver un coéquipier comme Casper Nielsen avec lequel j’ai partagé tant de bons moments et de retrouver la ferveur des supporters des Rouches en étant cette fois du même côté."

Les parties se mettront autour de la table après la compétition régulière afin d’envisager une éventuelle prolongation contractuelle au-delà du 30 juin, indique encore le club liégeois.



