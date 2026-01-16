"L'argent n'a jamais été mon moteur" : Casper Nielsen revient sur sa décision de rejoindre le Standard

Casper Nielsen s'est longuement confié chez nos confrères de Sudinfo dans une interview publiée ce mercredi. Le Danois est notamment revenu sur sa décision de rejoindre le Standard l'été dernier. Un choix qu'il ne regrette pas.

Il explique pourquoi il a décidé de quitter les Blauw en Zwart alors qu'il avait encore une année de contrat : "À Bruges, j'avais presque tout accompli : championnat, Coupe, Ligue des champions, demi-finale de Conference League. Mais c’était le bon moment pour partir. Il y avait un changement de génération, et moi, je voulais faire partie de quelque chose, retrouver cette joie de jouer chaque week-end."

L'argent n'était pas un moteur pour Casper Nielsen

"J’avais d’autres options, ma famille était prête à partir à l’étranger, ce n’était pas du tout le plan de rester en Belgique. J’aurais pu partir pour plus d’argent ou même rester à Bruges, mais l’argent n’a jamais été mon moteur", souligne-t-il.

Casper Nielsen place énormément d'importance au projet sportif : "Ce qui m’anime, ce sont les souvenirs, les titres, la fierté. Et puis ce projet est arrivé. Au début, je me posais des questions, mais c’est devenu un vrai tournant. Ma compagne m’a dit qu’elle sentait que c’était vraiment ce que je voulais : reconstruire quelque chose, comme à l’Union. Je suis très heureux de ma décision."

Le milieu central était le premier joueur que Marc Wilmots a voulu recruter pour son nouveau projet. Cela a plu à l'ancien Brugeois, qui voyait une signature au Standard comme un nouveau défi réjouissant.



Ce dimanche, le Standard lancera sa seconde partie de saison avec un déplacement à Charleroi pour affronter les Zèbres. Les Liégeois espèrent s'imposer pour rester dans le top six du championnat.