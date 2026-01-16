Un club de Pro League en discussions pour signer Samuel Bastien

Et si Samuel Bastien revenait en Belgique ? Actuellement dans une situation compliquée du côté du Fortuna Sittard, le milieu central est suivi par la RAAL La Louvière.

C’est ce que rapporte l’expert mercato Sacha Tavolieri. Le club le voit comme une solution éventuelle pour un transfert cet hiver. Des négociations sont actuellement en cours entre les différents camps.

Samuel Bastien est estimé à 400 000 euros selon Transfermarkt. L’ancien joueur du Standard de Liège est actuellement sous contrat avec le Fortuna Sittard jusqu’en juin 2027. Il était arrivé dans le club néerlandais à l’été 2024 en provenance de Burnley.

Samuel Bastien avait été victime d'un AVC avant de faire son retour

Victime d’un AVC, le joueur de 29 ans a manqué de nombreux matchs lors de la première partie de saison. Il avait fait son retour sur les terrains le 13 décembre dernier en montant au jeu face au PEC Zwolle (défaite 1-0). Un retour près de huit mois après avoir frôlé la mort. Une terrible histoire qui a évidemment impacté le joueur, mais qui veut désormais certainement montrer ce dont il est encore capable.

Un transfert ou un départ en prêt vers la Belgique pourrait éventuellement être une solution pour jouer davantage. Reste à voir si un accord sera trouvé et si le joueur sera réellement convaincu par la proposition louviéroise.

Samuel Bastien avait quitté la Belgique en partant du Standard de Liège pour filer à Burnley en juillet 2022. Dans le plat pays, il a également déjà évolué sous les couleurs d’Anderlecht, où il a fait ses débuts professionnels à l’âge de 18 ans en décembre 2014.