Un club de Pro League en discussions pour signer Samuel Bastien

Un club de Pro League en discussions pour signer Samuel Bastien
Photo: © photonews

Suis Walfoot dès à présent sur WhatsApp !

Et si Samuel Bastien revenait en Belgique ? Actuellement dans une situation compliquée du côté du Fortuna Sittard, le milieu central est suivi par la RAAL La Louvière.

C’est ce que rapporte l’expert mercato Sacha Tavolieri. Le club le voit comme une solution éventuelle pour un transfert cet hiver. Des négociations sont actuellement en cours entre les différents camps.

Samuel Bastien est estimé à 400 000 euros selon Transfermarkt. L’ancien joueur du Standard de Liège est actuellement sous contrat avec le Fortuna Sittard jusqu’en juin 2027. Il était arrivé dans le club néerlandais à l’été 2024 en provenance de Burnley.

Samuel Bastien avait été victime d'un AVC avant de faire son retour

Victime d’un AVC, le joueur de 29 ans a manqué de nombreux matchs lors de la première partie de saison. Il avait fait son retour sur les terrains le 13 décembre dernier en montant au jeu face au PEC Zwolle (défaite 1-0). Un retour près de huit mois après avoir frôlé la mort. Une terrible histoire qui a évidemment impacté le joueur, mais qui veut désormais certainement montrer ce dont il est encore capable. 

Un transfert ou un départ en prêt vers la Belgique pourrait éventuellement être une solution pour jouer davantage. Reste à voir si un accord sera trouvé et si le joueur sera réellement convaincu par la proposition louviéroise.

Lire aussi… 📷 Ca se passe mal sur le terrain, mais Johan Bakayoko s'éclate en bonne compagnie en dehors
Samuel Bastien avait quitté la Belgique en partant du Standard de Liège pour filer à Burnley en juillet 2022. Dans le plat pays, il a également déjà évolué sous les couleurs d’Anderlecht, où il a fait ses débuts professionnels à l’âge de 18 ans en décembre 2014.

Commentaire
Corrigeer
Une erreur dans l'article ci-dessus? Annoncez le ici!

Suis Fortuna Sittard - PSV en live sur Walfoot.be à partir de 20:00 (17/01).

Inscrivez-vous maintenant à la newsletter de Walfoot
Nederlandse Eredivisie
Nederlandse Eredivisie Actualité Calendrier Enregistrer le calendrier Classement Stats Transferts
PSV
Fortuna Sittard
Samuel Bastien

Plus de news

LIVE : C'est parti entre Bruges et La Louvière (0-0) Live

LIVE : C'est parti entre Bruges et La Louvière (0-0)

20:47
Matthieu Epolo au top de sa forme : "Montrer que j'ai les qualités pour être un grand gardien du Standard" Interview

Matthieu Epolo au top de sa forme : "Montrer que j'ai les qualités pour être un grand gardien du Standard"

20:40
Clap de fin pour Michel-Ange Balikwisha au Celtic ?

Clap de fin pour Michel-Ange Balikwisha au Celtic ?

20:20
📷 Ca se passe mal sur le terrain, mais Johan Bakayoko s'éclate en bonne compagnie en dehors

📷 Ca se passe mal sur le terrain, mais Johan Bakayoko s'éclate en bonne compagnie en dehors

12:40
Les dernières rumeurs, les officialisations : suivez le mercato en direct ! 16/01: Bastien - Solheid - Nainggolan

Les dernières rumeurs, les officialisations : suivez le mercato en direct ! 16/01: Bastien - Solheid - Nainggolan

18:40
L'Union, Anderlecht ou Charleroi champion de Belgique ? Voici le système d'attribution des tickets européens

L'Union, Anderlecht ou Charleroi champion de Belgique ? Voici le système d'attribution des tickets européens

20:00
"Encore beaucoup de plaisir à jouer au football" : Radja Nainggolan a encore beaucoup à donner

"Encore beaucoup de plaisir à jouer au football" : Radja Nainggolan a encore beaucoup à donner

19:42
Bonne nouvelle pour Bruges : une nouvelle étape franchie vers la construction de son nouveau stade

Bonne nouvelle pour Bruges : une nouvelle étape franchie vers la construction de son nouveau stade

19:28
En cas de non-prolongation de Colin Coosemans, voici trois gardiens qui pourraient rejoindre Anderlecht

En cas de non-prolongation de Colin Coosemans, voici trois gardiens qui pourraient rejoindre Anderlecht

19:00
Que peuvent apporter Gustav Mortensen et Teddy Teuma au Standard ? La réponse de Vincent Euvrard Interview

Que peuvent apporter Gustav Mortensen et Teddy Teuma au Standard ? La réponse de Vincent Euvrard

17:40
Un jeune Liégeois proche d'un départ vers la RAAL La Louvière

Un jeune Liégeois proche d'un départ vers la RAAL La Louvière

18:20
Formé à Bruges, il révèle : "J'étais supporter d'Anderlecht"

Formé à Bruges, il révèle : "J'étais supporter d'Anderlecht"

18:00
"Je ne pouvais pas refuser la proposition du Standard" : C'est officiel, Teddy Teuma est Rouche !

"Je ne pouvais pas refuser la proposition du Standard" : C'est officiel, Teddy Teuma est Rouche !

17:21
En fin de contrat cet été, Christian Burgess a été interrogé sur son avenir : voici sa réponse

En fin de contrat cet été, Christian Burgess a été interrogé sur son avenir : voici sa réponse

17:00
Ses premières minutes de jeu depuis août : le joker de l'Union dans la course au titre enfin de retour Analyse

Ses premières minutes de jeu depuis août : le joker de l'Union dans la course au titre enfin de retour

16:20
Des nouvelles de Largie Ramazani : le joueur belge décisif en Espagne

Des nouvelles de Largie Ramazani : le joueur belge décisif en Espagne

16:40
Mario Stroeykens en route vers un départ d'Anderlecht ? Voici les trois clubs les plus concrets

Mario Stroeykens en route vers un départ d'Anderlecht ? Voici les trois clubs les plus concrets

16:00
Des surprises pour 2026 ? Les cinq joueurs qui pourraient apporter un nouveau souffle à la saison de l'Union Analyse

Des surprises pour 2026 ? Les cinq joueurs qui pourraient apporter un nouveau souffle à la saison de l'Union

15:20
Six absents, mais des transferts prêts pour Charleroi : les nouvelles du Standard avant le choc wallon Interview

Six absents, mais des transferts prêts pour Charleroi : les nouvelles du Standard avant le choc wallon

14:40
"L'argent n'a jamais été mon moteur" : Casper Nielsen revient sur sa décision de rejoindre le Standard

"L'argent n'a jamais été mon moteur" : Casper Nielsen revient sur sa décision de rejoindre le Standard

15:40
OFFICIEL : Radja Nainggolan quitte Lokeren et se lance dans un nouveau défi

OFFICIEL : Radja Nainggolan quitte Lokeren et se lance dans un nouveau défi

15:04
1
Vincent Kompany annonce une bonne nouvelle avant le déplacement du Bayern à Leipzig

Vincent Kompany annonce une bonne nouvelle avant le déplacement du Bayern à Leipzig

14:20
"Je suis un bon exemple de ça" : Wout Faes revient sur ses derniers mois compliqués en Angleterre

"Je suis un bon exemple de ça" : Wout Faes revient sur ses derniers mois compliqués en Angleterre

14:00
Voici le calendrier des demi-finales de la Coupe de Belgique

Voici le calendrier des demi-finales de la Coupe de Belgique

13:40
Genk frappe un grand coup pour verrouiller l'un de ses grands talents

Genk frappe un grand coup pour verrouiller l'un de ses grands talents

13:20
"J'ai rapidement été convaincu" : les premiers mots de Gustav Mortensen sous les couleurs du Standard

"J'ai rapidement été convaincu" : les premiers mots de Gustav Mortensen sous les couleurs du Standard

13:00
Ca fera sourire Marc Brys : Samuel Eto'o sanctionné par la confédération africaine

Ca fera sourire Marc Brys : Samuel Eto'o sanctionné par la confédération africaine

12:20
Grande nouvelle au RSC Anderlecht : tout est en ordre concernant la prolongation d'un cadre

Grande nouvelle au RSC Anderlecht : tout est en ordre concernant la prolongation d'un cadre

11:40
Bart Verhaeghe est descendu dans le vestiaire : "En tant que coach, ça ne doit pas te plaire"

Bart Verhaeghe est descendu dans le vestiaire : "En tant que coach, ça ne doit pas te plaire"

12:00
2
Un grand retour et une surprise dans la sélection de Bruges pour la réception de la RAAL

Un grand retour et une surprise dans la sélection de Bruges pour la réception de la RAAL

11:20
Ni De Busser, ni Leysen, voici qui doit venir concurrencer Coosemans à Anderlecht

Ni De Busser, ni Leysen, voici qui doit venir concurrencer Coosemans à Anderlecht

11:00
L'ancien propriétaire de Mouscron, Gérard Lopez, remis à sa place par une légende

L'ancien propriétaire de Mouscron, Gérard Lopez, remis à sa place par une légende

10:30
📷 La Belgique ne l'a pas oublié : un ancien trublion de Pro League se fait encore remarquer

📷 La Belgique ne l'a pas oublié : un ancien trublion de Pro League se fait encore remarquer

10:00
En manque de temps de jeu, un Diable Rouge peut rebondir en Serie A

En manque de temps de jeu, un Diable Rouge peut rebondir en Serie A

09:30
Thibaut Courtois en colère : "C'est honteux"

Thibaut Courtois en colère : "C'est honteux"

09:00
L'Antwerp est très déçu : une pépite qui vaut 8 millions partira bien gratuite en juin

L'Antwerp est très déçu : une pépite qui vaut 8 millions partira bien gratuite en juin

08:30

Plus de news

Les plus populaires

Nederlandse Eredivisie

 Journée 19
Excelsior Excelsior 16/01 Telstar Telstar
Ajax Ajax 17/01 Go Ahead Eagles Go Ahead Eagles
Zwolle Zwolle 17/01 AZ Alkmaar AZ Alkmaar
Fortuna Sittard Fortuna Sittard 17/01 PSV PSV
NAC NAC 17/01 NEC NEC
Heerenveen Heerenveen 18/01 FC Groningen FC Groningen
FC Volendam FC Volendam 18/01 Utrecht Utrecht
Heracles Heracles 18/01 FC Twente FC Twente
Feyenoord Feyenoord 18/01 Sparta Rotterdam Sparta Rotterdam
Contactez nous / Histoire / Politique de confidentialité / offre d'emploi / Partenaires
Cookies Paramètres / Désactiver les notifications push
© 2002-2026 www.walfoot.be All Rights Reserved