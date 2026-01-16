L'Union, Anderlecht ou Charleroi champion de Belgique ? Voici le système d'attribution des tickets européens

Chafik Ouassal
| Commentaire
L'Union, Anderlecht ou Charleroi champion de Belgique ? Voici le système d'attribution des tickets européens
Photo: © photonews

Suis Walfoot dès à présent sur Instagram!

La Croky Cup édition 2025-26 en est à son dernier carré. On connait désormais les demi-finalistes, on peut désormais commencer à envisager les scenarii possibles en terme d'attributions de tickets européens.

Il y a du beau monde dans le dernier carré de la coupe de Belgique avec le Sporting Charleroi, l'Union Saint-Gilloise, Anderlecht et l'Antwerp. Dans le même temps, la saison régulière touche également à sa fin, avec la course à l'Europe qui se dessine.

Avant le début de la saison, il a été déterminé comment les tickets européens seraient répartis dans le scénario le plus favorable. En théorie, la répartition se présente comme suit après la saison régulière et les barrages :

Le champion de Belgique va directement en phase de poule de la Ligue des champions, le deuxième joue le troisième tour de qualification de cette même Ligue des champions, le vainqueur de la coupe est reversé en play-offs de la Ligue Europa, le troisième joue le deuxième tour de qualification de la Ligue Europa et enfin le quatrième ou le vainqueur des play-offs européens, rejoint le deuxième tour de qualification de la Conference League.

Le vainqueur de la coupe est donc assuré d'obtenir un ticket pour les play-offs de l'Europa League. Toutefois, si ce même club est également champion, un système de repêchage est alors mis en place. Si le vainqueur de la coupe termine dans les quatre premiers après les PO1, une place supplémentaire est attribuée au sub-top. Dans ce cas, le numéro cinq du classement final pourrait disputer un match de barrage contre le vainqueur des barrages européens, pour obtenir un ticket européen.

Enfin, si la coupe est remportée par un club qui termine dans les trois premiers, les places européennes sont entièrement décalées. Le vainqueur de la coupe obtient alors la meilleure place européenne possible, après quoi les places suivantes sont décalées. Concrètement, le numéro trois se qualifie alors pour les barrages de l'Europa League, tandis que le numéro quatre accède directement au deuxième tour de qualification de ce même tournoi.

Lire aussi… Voici le calendrier des demi-finales de la Coupe de Belgique

Commentaire
Corrigeer
Une erreur dans l'article ci-dessus? Annoncez le ici!

Inscrivez-vous maintenant à la newsletter de Walfoot
Coupe de Belgique
Coupe de Belgique Actualité Calendrier Enregistrer le calendrier Stats Transferts
Anderlecht
Charleroi

Plus de news

LIVE : C'est parti entre Bruges et La Louvière (0-0) Live

LIVE : C'est parti entre Bruges et La Louvière (0-0)

20:47
Matthieu Epolo au top de sa forme : "Montrer que j'ai les qualités pour être un grand gardien du Standard" Interview

Matthieu Epolo au top de sa forme : "Montrer que j'ai les qualités pour être un grand gardien du Standard"

20:40
Voici le calendrier des demi-finales de la Coupe de Belgique

Voici le calendrier des demi-finales de la Coupe de Belgique

13:40
Clap de fin pour Michel-Ange Balikwisha au Celtic ?

Clap de fin pour Michel-Ange Balikwisha au Celtic ?

20:20
Ses premières minutes de jeu depuis août : le joker de l'Union dans la course au titre enfin de retour Analyse

Ses premières minutes de jeu depuis août : le joker de l'Union dans la course au titre enfin de retour

16:20
En cas de non-prolongation de Colin Coosemans, voici trois gardiens qui pourraient rejoindre Anderlecht

En cas de non-prolongation de Colin Coosemans, voici trois gardiens qui pourraient rejoindre Anderlecht

19:00
Des surprises pour 2026 ? Les cinq joueurs qui pourraient apporter un nouveau souffle à la saison de l'Union Analyse

Des surprises pour 2026 ? Les cinq joueurs qui pourraient apporter un nouveau souffle à la saison de l'Union

15:20
"Encore beaucoup de plaisir à jouer au football" : Radja Nainggolan a encore beaucoup à donner

"Encore beaucoup de plaisir à jouer au football" : Radja Nainggolan a encore beaucoup à donner

19:42
Les dernières rumeurs, les officialisations : suivez le mercato en direct ! 16/01: Bastien - Solheid - Nainggolan

Les dernières rumeurs, les officialisations : suivez le mercato en direct ! 16/01: Bastien - Solheid - Nainggolan

18:40
Bonne nouvelle pour Bruges : une nouvelle étape franchie vers la construction de son nouveau stade

Bonne nouvelle pour Bruges : une nouvelle étape franchie vers la construction de son nouveau stade

19:28
Formé à Bruges, il révèle : "J'étais supporter d'Anderlecht"

Formé à Bruges, il révèle : "J'étais supporter d'Anderlecht"

18:00
En fin de contrat cet été, Christian Burgess a été interrogé sur son avenir : voici sa réponse

En fin de contrat cet été, Christian Burgess a été interrogé sur son avenir : voici sa réponse

17:00
Mario Stroeykens en route vers un départ d'Anderlecht ? Voici les trois clubs les plus concrets

Mario Stroeykens en route vers un départ d'Anderlecht ? Voici les trois clubs les plus concrets

16:00
Un club de Pro League en discussions pour signer Samuel Bastien

Un club de Pro League en discussions pour signer Samuel Bastien

18:40
Que peuvent apporter Gustav Mortensen et Teddy Teuma au Standard ? La réponse de Vincent Euvrard Interview

Que peuvent apporter Gustav Mortensen et Teddy Teuma au Standard ? La réponse de Vincent Euvrard

17:40
Un jeune Liégeois proche d'un départ vers la RAAL La Louvière

Un jeune Liégeois proche d'un départ vers la RAAL La Louvière

18:20
"Je ne pouvais pas refuser la proposition du Standard" : C'est officiel, Teddy Teuma est Rouche !

"Je ne pouvais pas refuser la proposition du Standard" : C'est officiel, Teddy Teuma est Rouche !

17:21
Des nouvelles de Largie Ramazani : le joueur belge décisif en Espagne

Des nouvelles de Largie Ramazani : le joueur belge décisif en Espagne

16:40
Six absents, mais des transferts prêts pour Charleroi : les nouvelles du Standard avant le choc wallon Interview

Six absents, mais des transferts prêts pour Charleroi : les nouvelles du Standard avant le choc wallon

14:40
"L'argent n'a jamais été mon moteur" : Casper Nielsen revient sur sa décision de rejoindre le Standard

"L'argent n'a jamais été mon moteur" : Casper Nielsen revient sur sa décision de rejoindre le Standard

15:40
OFFICIEL : Radja Nainggolan quitte Lokeren et se lance dans un nouveau défi

OFFICIEL : Radja Nainggolan quitte Lokeren et se lance dans un nouveau défi

15:04
1
Grande nouvelle au RSC Anderlecht : tout est en ordre concernant la prolongation d'un cadre

Grande nouvelle au RSC Anderlecht : tout est en ordre concernant la prolongation d'un cadre

11:40
Vincent Kompany annonce une bonne nouvelle avant le déplacement du Bayern à Leipzig

Vincent Kompany annonce une bonne nouvelle avant le déplacement du Bayern à Leipzig

14:20
"Je suis un bon exemple de ça" : Wout Faes revient sur ses derniers mois compliqués en Angleterre

"Je suis un bon exemple de ça" : Wout Faes revient sur ses derniers mois compliqués en Angleterre

14:00
Genk frappe un grand coup pour verrouiller l'un de ses grands talents

Genk frappe un grand coup pour verrouiller l'un de ses grands talents

13:20
"J'ai rapidement été convaincu" : les premiers mots de Gustav Mortensen sous les couleurs du Standard

"J'ai rapidement été convaincu" : les premiers mots de Gustav Mortensen sous les couleurs du Standard

13:00
📷 Ca se passe mal sur le terrain, mais Johan Bakayoko s'éclate en bonne compagnie en dehors

📷 Ca se passe mal sur le terrain, mais Johan Bakayoko s'éclate en bonne compagnie en dehors

12:40
Ni De Busser, ni Leysen, voici qui doit venir concurrencer Coosemans à Anderlecht

Ni De Busser, ni Leysen, voici qui doit venir concurrencer Coosemans à Anderlecht

11:00
Ca fera sourire Marc Brys : Samuel Eto'o sanctionné par la confédération africaine

Ca fera sourire Marc Brys : Samuel Eto'o sanctionné par la confédération africaine

12:20
Bart Verhaeghe est descendu dans le vestiaire : "En tant que coach, ça ne doit pas te plaire"

Bart Verhaeghe est descendu dans le vestiaire : "En tant que coach, ça ne doit pas te plaire"

12:00
2
Un grand retour et une surprise dans la sélection de Bruges pour la réception de la RAAL

Un grand retour et une surprise dans la sélection de Bruges pour la réception de la RAAL

11:20
Petite révolution à Anderlecht en vue de la saison 2026-2027

Petite révolution à Anderlecht en vue de la saison 2026-2027

08:00
Le cas Thorgan Hazard fait du bruit en interne : Besnik Hasi s'en mêle

Le cas Thorgan Hazard fait du bruit en interne : Besnik Hasi s'en mêle

07:40
1
L'ancien propriétaire de Mouscron, Gérard Lopez, remis à sa place par une légende

L'ancien propriétaire de Mouscron, Gérard Lopez, remis à sa place par une légende

10:30
📷 La Belgique ne l'a pas oublié : un ancien trublion de Pro League se fait encore remarquer

📷 La Belgique ne l'a pas oublié : un ancien trublion de Pro League se fait encore remarquer

10:00
En manque de temps de jeu, un Diable Rouge peut rebondir en Serie A

En manque de temps de jeu, un Diable Rouge peut rebondir en Serie A

09:30

Plus de news

Les plus populaires

Jupiler Pro League

 Journée 21
FC Bruges FC Bruges 0-0 RAAL La Louvière RAAL La Louvière
Zulte Waregem Zulte Waregem 17/01 KRC Genk KRC Genk
Westerlo Westerlo 17/01 Cercle de Bruges Cercle de Bruges
Union SG Union SG 17/01 KV Malines KV Malines
La Gantoise La Gantoise 18/01 Anderlecht Anderlecht
FCV Dender EH FCV Dender EH 18/01 Antwerp Antwerp
Charleroi Charleroi 18/01 Standard Standard
STVV STVV 18/01 OH Louvain OH Louvain
Contactez nous / Histoire / Politique de confidentialité / offre d'emploi / Partenaires
Cookies Paramètres / Désactiver les notifications push
© 2002-2026 www.walfoot.be All Rights Reserved