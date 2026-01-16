L'Union, Anderlecht ou Charleroi champion de Belgique ? Voici le système d'attribution des tickets européens

La Croky Cup édition 2025-26 en est à son dernier carré. On connait désormais les demi-finalistes, on peut désormais commencer à envisager les scenarii possibles en terme d'attributions de tickets européens.

Il y a du beau monde dans le dernier carré de la coupe de Belgique avec le Sporting Charleroi, l'Union Saint-Gilloise, Anderlecht et l'Antwerp. Dans le même temps, la saison régulière touche également à sa fin, avec la course à l'Europe qui se dessine.

Avant le début de la saison, il a été déterminé comment les tickets européens seraient répartis dans le scénario le plus favorable. En théorie, la répartition se présente comme suit après la saison régulière et les barrages :

Le champion de Belgique va directement en phase de poule de la Ligue des champions, le deuxième joue le troisième tour de qualification de cette même Ligue des champions, le vainqueur de la coupe est reversé en play-offs de la Ligue Europa, le troisième joue le deuxième tour de qualification de la Ligue Europa et enfin le quatrième ou le vainqueur des play-offs européens, rejoint le deuxième tour de qualification de la Conference League.

Le vainqueur de la coupe est donc assuré d'obtenir un ticket pour les play-offs de l'Europa League. Toutefois, si ce même club est également champion, un système de repêchage est alors mis en place. Si le vainqueur de la coupe termine dans les quatre premiers après les PO1, une place supplémentaire est attribuée au sub-top. Dans ce cas, le numéro cinq du classement final pourrait disputer un match de barrage contre le vainqueur des barrages européens, pour obtenir un ticket européen.

Enfin, si la coupe est remportée par un club qui termine dans les trois premiers, les places européennes sont entièrement décalées. Le vainqueur de la coupe obtient alors la meilleure place européenne possible, après quoi les places suivantes sont décalées. Concrètement, le numéro trois se qualifie alors pour les barrages de l'Europa League, tandis que le numéro quatre accède directement au deuxième tour de qualification de ce même tournoi.



